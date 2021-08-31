Коронавирус: за понедельник зафиксировали больше на 500 случаев, чем в воскресенье

Об этом сообщает Минздрав.

За сутки 30 августа 2021 года в Украине зафиксировано 1356 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 75, медработников - 31) ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что за прошедшие сутки госпитализировали 470 человек, произошел 51 летальный случай, выздоровели 1257 человек.

За сутки методом ПЦР протестировано 21 236 человек, методом ИФА - 7031, экспресс-тестами - 17 747.



За прошедшие сутки, 30 августа, вакцинировали от коронавируса 150 482 человека. Первую дозу получили 50 690 человек, а вторую - 99 792.

За все время пандемии в Украине заболели 2 286 296 человек, выздоровели 2 207 940, зафиксировано 53 789 летальных случаев, проведено 11 980 323 ПЦР-тестирований.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киеве (204), Харьковской (144), Одесской (127), Луганской (106) и Черновицкой (87) областях.

29 августа в Украине зафиксировано 749 новых случаев коронавируса