Коронавирус: за понедельник зафиксировали больше на 500 случаев, чем в воскресенье
В Украине 30 августа выявили 1356 новых подтвержденных случаев COVID-19. Умер 51 человек
Об этом сообщает Минздрав.
За сутки 30 августа 2021 года в Украине зафиксировано 1356 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 75, медработников - 31) ", - говорится в сообщении.
Отмечается, что за прошедшие сутки госпитализировали 470 человек, произошел 51 летальный случай, выздоровели 1257 человек.
За сутки методом ПЦР протестировано 21 236 человек, методом ИФА - 7031, экспресс-тестами - 17 747.
За прошедшие сутки, 30 августа, вакцинировали от коронавируса 150 482 человека. Первую дозу получили 50 690 человек, а вторую - 99 792.
За все время пандемии в Украине заболели 2 286 296 человек, выздоровели 2 207 940, зафиксировано 53 789 летальных случаев, проведено 11 980 323 ПЦР-тестирований.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киеве (204), Харьковской (144), Одесской (127), Луганской (106) и Черновицкой (87) областях.
- 29 августа в Украине зафиксировано 749 новых случаев коронавируса
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