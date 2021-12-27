Коронавирус в Украине: за сутки зафиксировано 1 864 новых заражений, 133 человека умерли
За сутки 26 декабря в Украине зарегистрировали 1864 новых случаев заражения COVID-19, при этом было госпитализировано с осложнениями 1053 человека, 133 человека умерли
Об этом сообщает пресс-центр Минздрава Украины .
За прошедшие сутки 26 декабря подтвердили 1 864 новых случаев заражения COVID-19. Это примерно на 3 тыс. случаев меньше, чем за предыдущие сутки 25 декабря.
Среди новых случаев 138 обнаружили у детей, а 12 – у медработников.
Также за сутки госпитализировали 1053 пациентов, от осложнений погибли 133 человека. Выздоровели от коронавируса 4 527 человек.
Больше новых случаев обнаружили в Киеве (256), а также в Черкасской (135), Житомирской (132), Киевской (131) и Донецкой (119) областях.
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