Коронавирус в Украине: за сутки зафиксировано 1 864 новых заражений, 133 человека умерли

Об этом сообщает пресс-центр Минздрава Украины .



За прошедшие сутки 26 декабря подтвердили 1 864 новых случаев заражения COVID-19. Это примерно на 3 тыс. случаев меньше, чем за предыдущие сутки 25 декабря.



Среди новых случаев 138 обнаружили у детей, а 12 – у медработников.



Также за сутки госпитализировали 1053 пациентов, от осложнений погибли 133 человека. Выздоровели от коронавируса 4 527 человек.



Больше новых случаев обнаружили в Киеве (256), а также в Черкасской (135), Житомирской (132), Киевской (131) и Донецкой (119) областях.



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