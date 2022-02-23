Коронавирус: в Украине за сутки выявили более 25 тыс. случаев

Об этом свидетельствуют данные Минздрава.

За все время пандемии в Украине:

заболели – 4 783 835 человек;

выздоровели – 4 023 033 человека;

летальных исходов – 105 229;

проведено ПЦР-тестов – 19 477 406.

За сутки 22 февраля в Украине:

зафиксировано 25 062 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них у детей – 2 427, медработников – 665);

62 935 человек вакцинировано против COVID-19. Первую дозу получили 16 844 человека, вторую дозу – 27 071 человек, дополнительную дозу получили 598 человек, бустерную дозу – 18 422 человека.

Также за прошедшие сутки:

госпитализировано – 3 140 человек;

летальных исходов – 297;

выздоровели – 37 432 человека.

В общей сложности проведено 31 617 039 прививок. С начала вакцинальной кампании первую дозу получили 15 712 648 человек, получили две дозы – 15 175 097 человек, получили дополнительную дозу – 27 458 человек, бустерную дозу – 701 836 человек.

Количество заболеваний в регионах за сутки:



г. Киев – 3699;

Винницкая область – 523;

Волынская область – 786;

Днепропетровская область – 2343;

Донецкая область – 1523;

Житомирская область – 870;

Закарпатская область – 385;

Запорожская область – 1274;

Ивано-Франковская область – 424;

Киевская область – 1317;

Кировоградская область – 414;

Луганская область – 701;

Львовская область – 557;

Николаевская область – 1120;

Одесская область – 1142;

Полтавская область – 1686;

Ривненская область – 617;

Сумская область – 591;

Тернопольская область – 372;

Харьковская область – 767;

Херсонская область – 792;

Хмельницкая область – 1173;

Черкасская область – 1323;

Черновицкая область – 294;

Черниговская область – 369.



Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.

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