Коронавирус: в Украине за сутки выявили более 25 тыс. случаев
В Украине за минувшие сутки, 22 февраля, зафиксировали 25 062 случая коронавируса, из них среди детей - 2427, медработников - 665
Об этом свидетельствуют данные Минздрава.
За все время пандемии в Украине:
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заболели – 4 783 835 человек;
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выздоровели – 4 023 033 человека;
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летальных исходов – 105 229;
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проведено ПЦР-тестов – 19 477 406.
За сутки 22 февраля в Украине:
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зафиксировано 25 062 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них у детей – 2 427, медработников – 665);
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62 935 человек вакцинировано против COVID-19. Первую дозу получили 16 844 человека, вторую дозу – 27 071 человек, дополнительную дозу получили 598 человек, бустерную дозу – 18 422 человека.
Также за прошедшие сутки:
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госпитализировано – 3 140 человек;
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летальных исходов – 297;
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выздоровели – 37 432 человека.
В общей сложности проведено 31 617 039 прививок. С начала вакцинальной кампании первую дозу получили 15 712 648 человек, получили две дозы – 15 175 097 человек, получили дополнительную дозу – 27 458 человек, бустерную дозу – 701 836 человек.
Количество заболеваний в регионах за сутки:
г. Киев – 3699;
Винницкая область – 523;
Волынская область – 786;
Днепропетровская область – 2343;
Донецкая область – 1523;
Житомирская область – 870;
Закарпатская область – 385;
Запорожская область – 1274;
Ивано-Франковская область – 424;
Киевская область – 1317;
Кировоградская область – 414;
Луганская область – 701;
Львовская область – 557;
Николаевская область – 1120;
Одесская область – 1142;
Полтавская область – 1686;
Ривненская область – 617;
Сумская область – 591;
Тернопольская область – 372;
Харьковская область – 767;
Херсонская область – 792;
Хмельницкая область – 1173;
Черкасская область – 1323;
Черновицкая область – 294;
Черниговская область – 369.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.
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