Коронавирус: в Украине за сутки выявили более 23 тыс. новых случаев
За прошедшие сутки, 6 февраля, в Украине зафиксировали 23 378 новых подтвержденных случаев COVID-19 (из них среди детей - 2 242, медработников - 394)
Об этом передает пресс-центр Минздрава.
За все время пандемии в Украине:
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заболели – 4 307 437 человек;
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выздоровели – 3 681 092 человек;
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летальных исходов – 101 392
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проведено ПЦР-тестирований – 18 603 958.
За сутки 6 февраля в Украине:
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зафиксировано 23 378 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них у детей – 2 242, медработников – 394);
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18 626 человек вакцинированы против COVID-19. Первую дозу получили 5741 человек, вторую дозу – 8028 человек, дополнительную дозу получили 86 человек, бустерную дозу – 4771 человек.
Также за минувшие сутки:
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госпитализировано – 2 699 человек;
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летальных исходов – 115;
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выздоровели – 5 024 человека.
В общей сложности проведено 30 718 608 прививок. С начала вакцинальной кампании первую дозу получили 15 458 480 человек, получили две дозы – 14 780 566 человек, получили дополнительную дозу – 20 332 человека, бустерную дозу – 459 230 человек.
Случаев в областях за сутки:
г. Киев – 2 266
Винницкая – 418
Волынская – 586
Днепропетровская – 988
Донецкая – 620
Житомирская – 1 188
Закарпатская – 471
Запорожская – 446
Ивано-Франковская – 779
Киевская – 586
Кировоградская – 213
Луганская – 248
Львовская – 2 122
Николаевская – 990
Одесская – 2 033
Полтавская – 494
Ривненская – 1 142
Сумская – 1 024
Тернопольская – 907
Харьковская – 1 609
Херсонская – 703
Хмельницкая – 1 713
Черкасская – 676
Черновицкая – 749
Черниговская – 407
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