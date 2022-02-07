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Коронавирус: в Украине за сутки выявили более 23 тыс. новых случаев

7 февраля, 2022 понедельник
08:28
Общество

За прошедшие сутки, 6 февраля, в Украине зафиксировали 23 378 новых подтвержденных случаев COVID-19 (из них среди детей - 2 242, медработников - 394)

Об этом передает пресс-центр Минздрава.

За все время пандемии в Украине:

  • заболели – 4 307 437 человек;

  • выздоровели – 3 681 092 человек;

  • летальных исходов – 101 392

  • проведено ПЦР-тестирований – 18 603 958.

За сутки 6 февраля в Украине:

  • зафиксировано 23 378 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них у детей – 2 242, медработников – 394);

  • 18 626 человек вакцинированы против COVID-19. Первую дозу получили 5741 человек, вторую дозу – 8028 человек, дополнительную дозу получили 86 человек, бустерную дозу – 4771 человек.

Также за минувшие сутки:

  • госпитализировано – 2 699 человек;

  • летальных исходов – 115;

  • выздоровели – 5 024 человека.

В общей сложности проведено 30 718 608 прививок. С начала вакцинальной кампании первую дозу получили 15 458 480 человек, получили две дозы – 14 780 566 человек, получили дополнительную дозу – 20 332 человека, бустерную дозу – 459 230 человек.

Случаев в областях за сутки:
г. Киев – 2 266
Винницкая – 418
Волынская – 586
Днепропетровская – 988
Донецкая – 620
Житомирская – 1 188
Закарпатская – 471
Запорожская – 446
Ивано-Франковская – 779
Киевская – 586
Кировоградская – 213
Луганская – 248
Львовская – 2 122
Николаевская – 990
Одесская – 2 033
Полтавская – 494
Ривненская – 1 142
Сумская – 1 024
Тернопольская – 907
Харьковская – 1 609
Херсонская – 703
Хмельницкая – 1 713
Черкасская – 676
Черновицкая – 749
Черниговская – 407

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