Коронавирус: в Украине за сутки выявили более 23 тыс. новых случаев

Об этом передает пресс-центр Минздрава.

За все время пандемии в Украине:

заболели – 4 307 437 человек;

выздоровели – 3 681 092 человек;

летальных исходов – 101 392

проведено ПЦР-тестирований – 18 603 958.

За сутки 6 февраля в Украине:

зафиксировано 23 378 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них у детей – 2 242, медработников – 394);

18 626 человек вакцинированы против COVID-19. Первую дозу получили 5741 человек, вторую дозу – 8028 человек, дополнительную дозу получили 86 человек, бустерную дозу – 4771 человек.

Также за минувшие сутки:

госпитализировано – 2 699 человек;

летальных исходов – 115;

выздоровели – 5 024 человека.

В общей сложности проведено 30 718 608 прививок. С начала вакцинальной кампании первую дозу получили 15 458 480 человек, получили две дозы – 14 780 566 человек, получили дополнительную дозу – 20 332 человека, бустерную дозу – 459 230 человек.



Случаев в областях за сутки:

г. Киев – 2 266

Винницкая – 418

Волынская – 586

Днепропетровская – 988

Донецкая – 620

Житомирская – 1 188

Закарпатская – 471

Запорожская – 446

Ивано-Франковская – 779

Киевская – 586

Кировоградская – 213

Луганская – 248

Львовская – 2 122

Николаевская – 990

Одесская – 2 033

Полтавская – 494

Ривненская – 1 142

Сумская – 1 024

Тернопольская – 907

Харьковская – 1 609

Херсонская – 703

Хмельницкая – 1 713

Черкасская – 676

Черновицкая – 749

Черниговская – 407

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