Коронавирус в Украине: за сутки умерло 275 человек, зафиксировано 7312 новых заражений
По состоянию на утро 23 декабря в Украине выявили 3 630 391 случай коронавируса, из них 94 184 – летальные, 3 393 420 человек выздоровели
Об этом сообщает пресс-центр Минздрава.
За сутки 22 декабря было зафиксировано 7312 новых заражений (в том числе 585 детей и 182 медработника), 16521 выздоровела, 275 - умерли.
В регионах заболеваемость распространяется следующим образом:
- г. Киев – 1211;
- Винницкая область – 201;
- Волынская область – 221;
- Днепропетровская область – 231;
- Донецкая область – 531;
- Житомирская область – 243;
- Закарпатская область – 279;
- Запорожская область – 303;
- Ивано-Франковская область – 298;
- Киевская область – 355;
- Кировоградская область – 73;
- Луганская область – 59;
- Львовская область – 417;
- Николаевская область – 198;
- Одесская область – 174;
- Полтавская область – 495;
- Ровенская область – 208;
- Сумская область – 228;
- Тернопольская область – 246;
- Харьковская область – 259;
- Херсонская область – 77;
- Хмельницкая область – 387;
- Черкасская область – 223;
- Черновицкая область – 117;
- Черниговская область – 278.
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