Коронавирус в Украине: за сутки умерло 275 человек, зафиксировано 7312 новых заражений

Об этом сообщает пресс-центр Минздрава.



За сутки 22 декабря было зафиксировано 7312 новых заражений (в том числе 585 детей и 182 медработника), 16521 выздоровела, 275 - умерли.



В регионах заболеваемость распространяется следующим образом:

г. Киев – 1211;

Винницкая область – 201;

Волынская область – 221;

Днепропетровская область – 231;

Донецкая область – 531;

Житомирская область – 243;

Закарпатская область – 279;

Запорожская область – 303;

Ивано-Франковская область – 298;

Киевская область – 355;

Кировоградская область – 73;

Луганская область – 59;

Львовская область – 417;

Николаевская область – 198;

Одесская область – 174;

Полтавская область – 495;

Ровенская область – 208;

Сумская область – 228;

Тернопольская область – 246;

Харьковская область – 259;

Херсонская область – 77;

Хмельницкая область – 387;

Черкасская область – 223;

Черновицкая область – 117;

Черниговская область – 278.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.

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