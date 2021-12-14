Коронавирус в Украине: за сутки умерли 387 человек, зарегистрировано 7283 новых заражений
По состоянию на утро 14 декабря в Украине зафиксировано 3 570 448 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 91 602 – летальные, 3 233 009 человек выздоровели
Об этом сообщает пресс-центр Минздрава.
За сутки 13 декабря было зарегистрировано 7283 новых случаев COVID-19 (в том числе 566 детей и 134 медработника), 27 130 пациентов выздоровели, 387 человек умерли.
В регионах заболеваемость распространяется следующим образом:
- г. Киев – 1066;
- Винницкая область – 100;
- Волынская область – 365;
- Днепропетровская область – 299;
- Донецкая область – 541;
- Житомирская область – 37;
- Закарпатская область – 273;
- Запорожская область – 405;
- Ивано-Франковская область – 164;
- Киевская область – 374;
- Кировоградская область – 153;
- Луганская область – 144;
- Львовская область – 169;
- Николаевская область – 309;
- Одесская область – 404;
- Полтавская область – 751;
- Ровенская область – 246;
- Сумская область – 144;
- Тернопольская область – 85;
- Харьковская область – 177;
- Херсонская область – 21;
- Хмельницкая область – 234;
- Черкасская область – 602;
- Черновицкая область – 90;
- Черниговская область – 130.
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