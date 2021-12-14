Коронавирус в Украине: за сутки умерли 387 человек, зарегистрировано 7283 новых заражений

Об этом сообщает пресс-центр Минздрава.



За сутки 13 декабря было зарегистрировано 7283 новых случаев COVID-19 (в том числе 566 детей и 134 медработника), 27 130 пациентов выздоровели, 387 человек умерли.



В регионах заболеваемость распространяется следующим образом:

г. Киев – 1066;

Винницкая область – 100;

Волынская область – 365;

Днепропетровская область – 299;

Донецкая область – 541;

Житомирская область – 37;

Закарпатская область – 273;

Запорожская область – 405;

Ивано-Франковская область – 164;

Киевская область – 374;

Кировоградская область – 153;

Луганская область – 144;

Львовская область – 169;

Николаевская область – 309;

Одесская область – 404;

Полтавская область – 751;

Ровенская область – 246;

Сумская область – 144;

Тернопольская область – 85;

Харьковская область – 177;

Херсонская область – 21;

Хмельницкая область – 234;

Черкасская область – 602;

Черновицкая область – 90;

Черниговская область – 130.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.