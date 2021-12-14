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Коронавирус в Украине: за сутки умерли 387 человек, зарегистрировано 7283 новых заражений

14 декабря, 2021 вторник
08:47
Общество

По состоянию на утро 14 декабря в Украине зафиксировано 3 570 448 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 91 602 – летальные, 3 233 009 человек выздоровели

Об этом сообщает пресс-центр Минздрава.

За сутки 13 декабря было зарегистрировано 7283 новых случаев COVID-19 (в том числе 566 детей и 134 медработника), 27 130 пациентов выздоровели, 387 человек умерли.

В регионах заболеваемость распространяется следующим образом:

  • г. Киев – 1066;
  • Винницкая область – 100;
  • Волынская область – 365;
  • Днепропетровская область – 299;
  • Донецкая область – 541;
  • Житомирская область – 37;
  • Закарпатская область – 273;
  • Запорожская область – 405;
  • Ивано-Франковская область – 164;
  • Киевская область – 374;
  • Кировоградская область – 153;
  • Луганская область – 144;
  • Львовская область – 169;
  • Николаевская область – 309;
  • Одесская область – 404;
  • Полтавская область – 751;
  • Ровенская область – 246;
  • Сумская область – 144;
  • Тернопольская область – 85;
  • Харьковская область – 177;
  • Херсонская область – 21;
  • Хмельницкая область – 234;
  • Черкасская область – 602;
  • Черновицкая область – 90;
  • Черниговская область – 130.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.

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