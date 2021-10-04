Коронавирус: в Украине за сутки умерли 114 человек
За сутки 3 октября в Украине зафиксирован 4821 новый подтвержденный случай коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 448, медработников - 50)
Об этом сообщает пресс-центр МЗ.
Также за минувшие сутки:
- госпитализировано - 2092 человека;
- летальных случаев - 114;
- выздоровели - 1116 человек.
За сутки протестировано:
- методом ПЦР - 16214 человек,
- методом ИФА - 2525 человек,
- экспресс-тестами - 11848 человек.
За все время пандемии в Украине:
- заболело - 2460010 человек;
- выздоровели - 2264523 лица;
- летальных исходов - 56 889;
- проведения ПЦР-тестов - 12966892.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (592), Черновицкой (410), Днепропетровской (393), Житомирской (301) и Львовской (295) областях.
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