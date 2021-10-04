Коронавирус: в Украине за сутки умерли 114 человек

Об этом сообщает пресс-центр МЗ.



Также за минувшие сутки:

госпитализировано - 2092 человека;

летальных случаев - 114;

выздоровели - 1116 человек.

За сутки протестировано:

методом ПЦР - 16214 человек,

методом ИФА - 2525 человек,

экспресс-тестами - 11848 человек.

За все время пандемии в Украине:

заболело - 2460010 человек;

выздоровели - 2264523 лица;

летальных исходов - 56 889;

проведения ПЦР-тестов - 12966892.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (592), Черновицкой (410), Днепропетровской (393), Житомирской (301) и Львовской (295) областях.



