Коронавирус в Украине: за сутки умер 301 человек, зарегистрировано 6363 новых заражений

Об этом сообщает пресс-центр Минздрава.



За сутки 21 декабря было зарегистрировано 6363 новых случая COVID-19 (в том числе 534 ребенка и 208 медработников), 19 494 пациента выздоровели, 301 человек умер.



В регионах заболеваемость распространяется следующим образом:

г. Киев – 1403;

Винницкая область – 251;

Волынская область – 376;

Днепропетровская область – 170;

Донецкая область – 362;

Житомирская область – 120;

Закарпатская область – 182;

Запорожская область – 392;

Ивано-Франковская область – 158;

Киевская область – 354;

Кировоградская область – 95;

Луганская область – 77;

Львовская область – 166;

Николаевская область – 219;

Одесская область – 154;

Полтавская область – 349;

Ровенская область – 244;

Сумская область – 157;

Тернопольская область – 130;

Харьковская область – 213;

Херсонская область – 121;

Хмельницкая область – 183;

Черкасская область – 309;

Черновицкая область – 87;

Черниговская область – 91.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.