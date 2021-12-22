Коронавирус в Украине: за сутки умер 301 человек, зарегистрировано 6363 новых заражений
По состоянию на утро 22 декабря в Украине зафиксировано 3623079 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 93909 - летальные, 3376899 человек выздоровели
Об этом сообщает пресс-центр Минздрава.
За сутки 21 декабря было зарегистрировано 6363 новых случая COVID-19 (в том числе 534 ребенка и 208 медработников), 19 494 пациента выздоровели, 301 человек умер.
В регионах заболеваемость распространяется следующим образом:
- г. Киев – 1403;
- Винницкая область – 251;
- Волынская область – 376;
- Днепропетровская область – 170;
- Донецкая область – 362;
- Житомирская область – 120;
- Закарпатская область – 182;
- Запорожская область – 392;
- Ивано-Франковская область – 158;
- Киевская область – 354;
- Кировоградская область – 95;
- Луганская область – 77;
- Львовская область – 166;
- Николаевская область – 219;
- Одесская область – 154;
- Полтавская область – 349;
- Ровенская область – 244;
- Сумская область – 157;
- Тернопольская область – 130;
- Харьковская область – 213;
- Херсонская область – 121;
- Хмельницкая область – 183;
- Черкасская область – 309;
- Черновицкая область – 87;
- Черниговская область – 91.
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