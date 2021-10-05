Коронавирус: в Украине: за сутки обнаружили почти 10 тыс. новых случаев
4 октября в Украине зафиксировано 9846 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 918, медработников - 207)
Об этом сообщает пресс-центр МЗ.
Также за минувшие сутки:
- госпитализированы - 1881 человек;
- летальных случаев - 317;
- выздоровели - 4229 человек.
За сутки протестировано:
- методом ПЦР - 37080 человек,
- методом ИФА - 8762 лица,
- экспресс-тестами - 28283 человека.
За все время пандемии в Украине:
- заболело - 2469856 человек;
- выздоровели - 2268752 лица;
- летальных исходов - 57 206;
- проведения ПЦР-тестов - 13003972.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (992), Харьковской (940), Одесской (809), Запорожской (667) и Донецкой (662) областях.
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