Коронавирус: в Украине за сутки обнаружили более 38 тыс. новых случаев

Об этом передает пресс-центр Минздрава.

За все время пандемии в Украине:

заболело – 4 380 047 человек;

поправилось – 3 713 348 человек;

летальных исходов – 101887;

проведено ПЦР-тестирование – 18 758 148.

За сутки 8 февраля в Украине:

зафиксировано 38 257 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 3 308, медработников – 1 076);

72 007 человек вакцинировано против COVID-19. Первую дозу получили 21 212 человек, вторую дозу – 31 007 человек, дополнительную дозу получили 688 человек, бустерную дозу – 19 100 человек.

Также за прошедшие сутки:

госпитализировано – 4 385 человек;

летальных исходов – 240;

поправилось – 17 063 человека.

В общей сложности проведено 30 854 534 прививки. С начала вакцинальной кампании первую дозу получили 15499218 человек, получили две дозы – 14840450 человек, получили дополнительную дозу – 21563 человека, бустерную дозу – 493303 человека.



Количество заболеваний в регионах в сутки:



г. Киев – 3864;

Винницкая область – 1000;

Волынская область – 1120;

Днепропетровская область – 2111;

Донецкая область – 1881;

Житомирская область – 1557;

Закарпатская область – 978;

Запорожская область – 1431;

Ивано-Франковская область – 750;

Киевская область – 1314;

Кировоградская область – 344;

Луганская область – 774;

Львовская область – 2161;

Николаевская область – 819;

Одесская область – 3587;

Полтавская область – 1454;

Ровенская область – 2006;

Сумская область – 1597;

Тернопольская область – 1011;

Харьковская область – 2293;

Херсонская область – 1012;

Хмельницкая область – 2093;

Черкасская область – 1120;

Черновицкая область – 929;

Черниговская область – 1141.



Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.

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