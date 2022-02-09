Коронавирус: в Украине за сутки обнаружили более 38 тыс. новых случаев
За минувшие сутки, 8 февраля, в Украине зафиксировали 38 257 новых подтвержденных случаев COVID-19 (из них среди детей – 3 308, медработников – 1 076)
Об этом передает пресс-центр Минздрава.
За все время пандемии в Украине:
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заболело – 4 380 047 человек;
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поправилось – 3 713 348 человек;
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летальных исходов – 101887;
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проведено ПЦР-тестирование – 18 758 148.
За сутки 8 февраля в Украине:
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зафиксировано 38 257 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 3 308, медработников – 1 076);
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72 007 человек вакцинировано против COVID-19. Первую дозу получили 21 212 человек, вторую дозу – 31 007 человек, дополнительную дозу получили 688 человек, бустерную дозу – 19 100 человек.
Также за прошедшие сутки:
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госпитализировано – 4 385 человек;
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летальных исходов – 240;
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поправилось – 17 063 человека.
В общей сложности проведено 30 854 534 прививки. С начала вакцинальной кампании первую дозу получили 15499218 человек, получили две дозы – 14840450 человек, получили дополнительную дозу – 21563 человека, бустерную дозу – 493303 человека.
Количество заболеваний в регионах в сутки:
г. Киев – 3864;
Винницкая область – 1000;
Волынская область – 1120;
Днепропетровская область – 2111;
Донецкая область – 1881;
Житомирская область – 1557;
Закарпатская область – 978;
Запорожская область – 1431;
Ивано-Франковская область – 750;
Киевская область – 1314;
Кировоградская область – 344;
Луганская область – 774;
Львовская область – 2161;
Николаевская область – 819;
Одесская область – 3587;
Полтавская область – 1454;
Ровенская область – 2006;
Сумская область – 1597;
Тернопольская область – 1011;
Харьковская область – 2293;
Херсонская область – 1012;
Хмельницкая область – 2093;
Черкасская область – 1120;
Черновицкая область – 929;
Черниговская область – 1141.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.
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