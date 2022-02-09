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Коронавирус: в Украине за сутки обнаружили более 38 тыс. новых случаев

9 февраля, 2022 среда
08:27
Общество корона

За минувшие сутки, 8 февраля, в Украине зафиксировали 38 257 новых подтвержденных случаев COVID-19 (из них среди детей – 3 308, медработников – 1 076)

Об этом передает пресс-центр Минздрава.

За все время пандемии в Украине:

  • заболело – 4 380 047 человек;

  • поправилось – 3 713 348 человек;

  • летальных исходов – 101887;

  • проведено ПЦР-тестирование – 18 758 148.

За сутки 8 февраля в Украине:

  • зафиксировано 38 257 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 3 308, медработников – 1 076);

  • 72 007 человек вакцинировано против COVID-19. Первую дозу получили 21 212 человек, вторую дозу – 31 007 человек, дополнительную дозу получили 688 человек, бустерную дозу – 19 100 человек.

Также за прошедшие сутки:

  • госпитализировано – 4 385 человек;

  • летальных исходов – 240;

  • поправилось – 17 063 человека.

В общей сложности проведено 30 854 534 прививки. С начала вакцинальной кампании первую дозу получили 15499218 человек, получили две дозы – 14840450 человек, получили дополнительную дозу – 21563 человека, бустерную дозу – 493303 человека.

Количество заболеваний в регионах в сутки:

г. Киев – 3864;
Винницкая область – 1000;
Волынская область – 1120;
Днепропетровская область – 2111;
Донецкая область – 1881;
Житомирская область – 1557;
Закарпатская область – 978;
Запорожская область – 1431;
Ивано-Франковская область – 750;
Киевская область – 1314;
Кировоградская область – 344;
Луганская область – 774;
Львовская область – 2161;
Николаевская область – 819;
Одесская область – 3587;
Полтавская область – 1454;
Ровенская область – 2006;
Сумская область – 1597;
Тернопольская область – 1011;
Харьковская область – 2293;
Херсонская область – 1012;
Хмельницкая область – 2093;
Черкасская область – 1120;
Черновицкая область – 929;
Черниговская область – 1141.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.

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