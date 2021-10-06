Коронавирус в Украине: за сутки более 12,5 тыс. случаев, 320 человек умерли

Об этом сообщает пресс-центр МЗ.

Также за минувшие сутки:

госпитализированы - 3745 человек;

летальных случаев - 320;

выздоровели - 4630 человек.

За сутки протестировано:

методом ПЦР - 54 386 человек,

методом ИФА - 11 665 человек,

экспресс-тестами - 69 508 человек.

За все время пандемии в Украине:

заболели - 2 482 518 человек;

выздоровели - 2 273 382 лица;

летальных исходов - 57 526;

проведено ПЦР-тестов - 13 058 358.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (1163), Одесской (1076), Днепропетровской (964) областяж, г. Киеве (792) и в Запорожской (783) области.