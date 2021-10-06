Коронавирус в Украине: за сутки более 12,5 тыс. случаев, 320 человек умерли
5 октября в Украине зафиксировано 12 662 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 1186, медработников - 271)
Об этом сообщает пресс-центр МЗ.
Также за минувшие сутки:
- госпитализированы - 3745 человек;
- летальных случаев - 320;
- выздоровели - 4630 человек.
За сутки протестировано:
- методом ПЦР - 54 386 человек,
- методом ИФА - 11 665 человек,
- экспресс-тестами - 69 508 человек.
За все время пандемии в Украине:
- заболели - 2 482 518 человек;
- выздоровели - 2 273 382 лица;
- летальных исходов - 57 526;
- проведено ПЦР-тестов - 13 058 358.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (1163), Одесской (1076), Днепропетровской (964) областяж, г. Киеве (792) и в Запорожской (783) области.
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