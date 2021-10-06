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Коронавирус в Украине: за сутки более 12,5 тыс. случаев, 320 человек умерли

6 октября, 2021 среда
08:15
Коронавирус

5 октября в Украине зафиксировано 12 662 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 1186, медработников - 271)

Об этом сообщает пресс-центр МЗ.

Также за минувшие сутки:

  • госпитализированы - 3745 человек;
  • летальных случаев - 320;
  • выздоровели - 4630 человек.

За сутки протестировано:

  • методом ПЦР - 54 386 человек,
  • методом ИФА - 11 665 человек,
  • экспресс-тестами - 69 508 человек.

За все время пандемии в Украине:

  • заболели - 2 482 518 человек;
  • выздоровели - 2 273 382 лица;
  • летальных исходов - 57 526;
  • проведено ПЦР-тестов - 13 058 358.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (1163), Одесской (1076), Днепропетровской (964) областяж, г. Киеве (792) и в Запорожской (783) области.

смерть
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