Коронавирус в Украине: за сутки - 33 330 новых случаев, 259 человек умерли

Об этом сообщает пресс-центр Минздрава.



За сутки 16 февраля было зарегистрировано 33 330 новых случаев COVID-19 (в том числе 2837 детей и 961 медработник), 27 441 пациент выздоровел, 259 человек скончались.



16 февраля в Украине от COVID-19 было вакцинировано 66082 человека. Первую дозу получили 18 504 человека, вторую дозу – 28 948 человек, дополнительную дозу получили 606 человек, бустерную дозу – 18 024 человека.



С начала вакцинальной кампании в Украине привито 15 631 689 человек, из них первую дозу получили 15 631 687 человек, две дозы – 15 043 831 человек, дополнительной дозой прививали 25 353 человека, бустерной дозой – 617 082 человека. В общей сложности проведено 31 317 953 прививки.



В регионах заболеваемость распространяется следующим образом:

г. Киев – 4261;

Винницкая область - 659;

Волынская область – 1062;

Днепропетровская область – 2489;

Донецкая область – 1707;

Житомирская область - 1497;

Закарпатская область – 532;

Запорожская область - 1401;

Ивано-Франковская область – 757;

Киевская область – 1466;

Кировоградская область – 456;

Луганская область – 826;

Львовская область -1665;

Николаевская область – 1127;

Одесская область – 1970;

Полтавская область – 1469;

Ровенская область -764;

Сумская область – 1408;

Тернопольская область – 750;

Харьковская область -1781;

Херсонская область – 891;

Хмельницкая область – 1817;

Черкасская область – 1186;

Черновицкая область – 420;

Черниговская область – 969.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.



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