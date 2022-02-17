Коронавирус в Украине: за сутки - 33 330 новых случаев, 259 человек умерли
По состоянию на утро 17 февраля в Украине зафиксировано 4 637 260 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 103 824 – летальные, 3 866 755 человек выздоровели
Об этом сообщает пресс-центр Минздрава.
За сутки 16 февраля было зарегистрировано 33 330 новых случаев COVID-19 (в том числе 2837 детей и 961 медработник), 27 441 пациент выздоровел, 259 человек скончались.
16 февраля в Украине от COVID-19 было вакцинировано 66082 человека. Первую дозу получили 18 504 человека, вторую дозу – 28 948 человек, дополнительную дозу получили 606 человек, бустерную дозу – 18 024 человека.
С начала вакцинальной кампании в Украине привито 15 631 689 человек, из них первую дозу получили 15 631 687 человек, две дозы – 15 043 831 человек, дополнительной дозой прививали 25 353 человека, бустерной дозой – 617 082 человека. В общей сложности проведено 31 317 953 прививки.
В регионах заболеваемость распространяется следующим образом:
- г. Киев – 4261;
- Винницкая область - 659;
- Волынская область – 1062;
- Днепропетровская область – 2489;
- Донецкая область – 1707;
- Житомирская область - 1497;
- Закарпатская область – 532;
- Запорожская область - 1401;
- Ивано-Франковская область – 757;
- Киевская область – 1466;
- Кировоградская область – 456;
- Луганская область – 826;
- Львовская область -1665;
- Николаевская область – 1127;
- Одесская область – 1970;
- Полтавская область – 1469;
- Ровенская область -764;
- Сумская область – 1408;
- Тернопольская область – 750;
- Харьковская область -1781;
- Херсонская область – 891;
- Хмельницкая область – 1817;
- Черкасская область – 1186;
- Черновицкая область – 420;
- Черниговская область – 969.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.
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