Коронавирус в Украине: за сутки - 29 724 новых случаев, 305 человек умерли
По состоянию на утро 15 февраля в Украине зафиксировано 4 572 417 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 103 255 – летальные, 3 811 630 человек выздоровели
Об этом сообщает пресс-центр Минздрава.
За сутки 14 февраля было зарегистрировано 29 724 новых случаев COVID-19 (в том числе 2393 ребенка и 884 медработника), 23 235 пациентов выздоровели, 305 человек умерли.
В регионах заболеваемость распространяется следующим образом:
- г. Киев - 4584;
- Винницкая область – 724;
- Волынская область – 1179;
- Днепропетровская область – 2446;
- Донецкая область -1458;
- Житомирская область – 626;
- Закарпатская область - 472;
- Запорожская область -1340;
- Ивано-Франковская область – 317;
- Киевская область – 1228;
- Кировоградская область – 432;
- Луганская область - 772;
- Львовская область – 999;
- Николаевская область – 954;
- Одесская область – 3315;
- Полтавская область – 1375;
- Ровенская область – 794;
- Сумская область - 794;
- Тернопольская область – 344;
- Харьковская область – 1354;
- Херсонская область – 475;
- Хмельницкая область - 679;
- Черкасская область - 1192;
- Черновицкая область – 648;
- Черниговская область – 1223.
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