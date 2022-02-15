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Коронавирус в Украине: за сутки - 29 724 новых случаев, 305 человек умерли

15 февраля, 2022 вторник
08:42
Общество COVID-19

По состоянию на утро 15 февраля в Украине зафиксировано 4 572 417 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 103 255 – летальные, 3 811 630 человек выздоровели

Об этом сообщает пресс-центр Минздрава.

За сутки 14 февраля было зарегистрировано 29 724 новых случаев COVID-19 (в том числе 2393 ребенка и 884 медработника), 23 235 пациентов выздоровели, 305 человек умерли.

В регионах заболеваемость распространяется следующим образом:

  • г. Киев - 4584;
  • Винницкая область – 724;
  • Волынская область – 1179;
  • Днепропетровская область – 2446;
  • Донецкая область -1458;
  • Житомирская область – 626;
  • Закарпатская область - 472;
  • Запорожская область -1340;
  • Ивано-Франковская область – 317;
  • Киевская область – 1228;
  • Кировоградская область – 432;
  • Луганская область - 772;
  • Львовская область – 999;
  • Николаевская область – 954;
  • Одесская область – 3315;
  • Полтавская область – 1375;
  • Ровенская область – 794;
  • Сумская область - 794;
  • Тернопольская область – 344;
  • Харьковская область – 1354;
  • Херсонская область – 475;
  • Хмельницкая область - 679;
  • Черкасская область - 1192;
  • Черновицкая область – 648;
  • Черниговская область – 1223.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.

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