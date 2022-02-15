Коронавирус в Украине: за сутки - 29 724 новых случаев, 305 человек умерли

Об этом сообщает пресс-центр Минздрава.



За сутки 14 февраля было зарегистрировано 29 724 новых случаев COVID-19 (в том числе 2393 ребенка и 884 медработника), 23 235 пациентов выздоровели, 305 человек умерли.



В регионах заболеваемость распространяется следующим образом:

г. Киев - 4584;

Винницкая область – 724;

Волынская область – 1179;

Днепропетровская область – 2446;

Донецкая область -1458;

Житомирская область – 626;

Закарпатская область - 472;

Запорожская область -1340;

Ивано-Франковская область – 317;

Киевская область – 1228;

Кировоградская область – 432;

Луганская область - 772;

Львовская область – 999;

Николаевская область – 954;

Одесская область – 3315;

Полтавская область – 1375;

Ровенская область – 794;

Сумская область - 794;

Тернопольская область – 344;

Харьковская область – 1354;

Херсонская область – 475;

Хмельницкая область - 679;

Черкасская область - 1192;

Черновицкая область – 648;

Черниговская область – 1223.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.