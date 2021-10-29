Коронавирус в Украине: за сутки - 26 870 новых заражений, 648 человек умерли

Об этом сообщает пресс-центр Минздрава.



За сутки 28 октября было зарегистрировано 26 870 новых случаев COVID-19 (в том числе 1824 ребенка и 491 медработник), 9784 пациента выздоровели, 648 человек умерли.



В регионах заболеваемость распространяется следующим образом:

г. Киев – 1616 случаев;

Винницкая область – 588 случаев;

Волынская область – 601 случай;

Днепропетровская область – 2164 случая;

Донецкая область – 1149 случаев;

Житомирская область – 1266 случаев;

Закарпатская область – 338 случаев;

Запорожская область – 1298 случаев;

Ивано-Франковская область – 781 случай;

Киевская область – 988 случаев;

Кировоградская область – 193 случая;

Луганская область – 522 случая;

Львовская область – 1702 случая;

Николаевская область – 696 случаев;

Одесская область – 2156 случаев;

Полтавская область – 1073 случая;

Ривненская область – 1199 случаев;

Сумская область – 1235 случаев;

Тернопольская область – 711 случаев;

Харьковская область – 1497 случаев;

Херсонская область – 1227 случаев;

Хмельницкая область – 1282 случая;

Черкасская область – 793 случая;

Черновицкая область – 682 случая;

Черниговская область – 1113 случаев.

"За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (2164), Одесской (2156), Львовской (1702), Харьковской (1497) областях и г. Киеве (1616)", - отметили в Минздраве.Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.