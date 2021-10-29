Коронавирус в Украине: за сутки - 26 870 новых заражений, 648 человек умерли
По состоянию на утро 29 октября в Украине зафиксировано 2 878 674 случая коронавирусной болезни COVID-19, из них 66 852 – летальные, 2 421 495 человек выздоровели
Об этом сообщает пресс-центр Минздрава.
За сутки 28 октября было зарегистрировано 26 870 новых случаев COVID-19 (в том числе 1824 ребенка и 491 медработник), 9784 пациента выздоровели, 648 человек умерли.
В регионах заболеваемость распространяется следующим образом:
- г. Киев – 1616 случаев;
- Винницкая область – 588 случаев;
- Волынская область – 601 случай;
- Днепропетровская область – 2164 случая;
- Донецкая область – 1149 случаев;
- Житомирская область – 1266 случаев;
- Закарпатская область – 338 случаев;
- Запорожская область – 1298 случаев;
- Ивано-Франковская область – 781 случай;
- Киевская область – 988 случаев;
- Кировоградская область – 193 случая;
- Луганская область – 522 случая;
- Львовская область – 1702 случая;
- Николаевская область – 696 случаев;
- Одесская область – 2156 случаев;
- Полтавская область – 1073 случая;
- Ривненская область – 1199 случаев;
- Сумская область – 1235 случаев;
- Тернопольская область – 711 случаев;
- Харьковская область – 1497 случаев;
- Херсонская область – 1227 случаев;
- Хмельницкая область – 1282 случая;
- Черкасская область – 793 случая;
- Черновицкая область – 682 случая;
- Черниговская область – 1113 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.
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