Коронавирус в Украине: за сутки - 11 960 новых заражений, 557 человек умерли

Об этом сообщает пресс-центр Минздрава.



За сутки 30 ноября было зарегистрировано 11 960 новых случаев COVID-19 (в том числе 1 088 детей и 207 медработников), 26 160 пациентов выздоровели, 557 человек умерли.

г. Киев – 1592;

Винницкая область – 608;

Волынская область – 530;

Днепропетровская область – 419;

Донецкая область – 666;

Житомирская область – 214;

Закарпатская область – 409;

Запорожская область – 760;

Ивано-Франковская область – 281;

Киевская область – 704;

Кировоградская область – 135;

Луганская область – 229;

Львовская область – 417;

Николаевская область – 406;

Одесская область – 287;

Полтавская область – 905;

Ривненская область – 485;

Сумская область – 384;

Тернопольская область – 231;

Харьковская область – 613;

Херсонская область – 257;

Хмельницкая область – 586;

Черкасская область – 557;

Черновицкая область – 152;

Черниговская область – 133.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и из Севастополя отсутствуют.