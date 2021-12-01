Коронавирус в Украине: за сутки - 11 960 новых заражений, 557 человек умерли
По состоянию на утро 1 декабря в Украине зафиксирован 3 450 341 случай коронавирусной болезни COVID-19, из них 86 532 - летальные, 2 972 192 человека выздоровели
Об этом сообщает пресс-центр Минздрава.
За сутки 30 ноября было зарегистрировано 11 960 новых случаев COVID-19 (в том числе 1 088 детей и 207 медработников), 26 160 пациентов выздоровели, 557 человек умерли.
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