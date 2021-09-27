Коронавирус в Украине: в течение суток зарегистрировано 3007 заражений и 94 смерти

Об этом сообщает пресс-центр МЗ.



В течение суток 26 сентября было зарегистрировано 3007 новых случая COVID-19 (в том числе 286 детей и 32 медработники), 94 человека погибли, 952 пациенты выздоровели.



В регионах заболеваемость распространяется следующим образом:

г. Киев - 135 случаев;

Винницкая область - 102 случая;

Волынская область - 121 случай;

Днепропетровская область - 371 случай;

Донецкая область - 163 случая;

Житомирская область - 166 случаев;

Закарпатская область - 15 случаев;

Запорожская область - 175 случаев;

Ивано-Франковская область - 61 случай;

Киевская область - 60 случаев;

Кировоградская область - 6 случаев;

Луганская область - 67 случаев;

Львовская область - 241 случай;

Николаевская область - 83 случая;

Одесская область - 163 случая;

Полтавская область - 34 случая;

Ровенская область - 53 случая;

Сумская область - 95 случаев;

Тернопольская область - 180 случаев;

Харьковская область - 233 случая;

Херсонская область - 77 случаев;

Хмельницкая область - 56 случаев;

Черкасская область - 43 случая;

Черновицкая область - 282 случая;

Черниговская область - 25 случаев.

"За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (371), Черновицкой (282), Львовской (241), Харьковской (233) и Тернопольской (180) областях", - отметили в Минздраве.Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.