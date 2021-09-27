Коронавирус в Украине: в течение суток зарегистрировано 3007 заражений и 94 смерти
По состоянию на утро 27 сентября в Украине зафиксировано 2395404 случаи коронавирусной болезни COVID-19, из них 55 720 - летальные, 2245144 лица выздоровели
Об этом сообщает пресс-центр МЗ.
В течение суток 26 сентября было зарегистрировано 3007 новых случая COVID-19 (в том числе 286 детей и 32 медработники), 94 человека погибли, 952 пациенты выздоровели.
В регионах заболеваемость распространяется следующим образом:
- г. Киев - 135 случаев;
- Винницкая область - 102 случая;
- Волынская область - 121 случай;
- Днепропетровская область - 371 случай;
- Донецкая область - 163 случая;
- Житомирская область - 166 случаев;
- Закарпатская область - 15 случаев;
- Запорожская область - 175 случаев;
- Ивано-Франковская область - 61 случай;
- Киевская область - 60 случаев;
- Кировоградская область - 6 случаев;
- Луганская область - 67 случаев;
- Львовская область - 241 случай;
- Николаевская область - 83 случая;
- Одесская область - 163 случая;
- Полтавская область - 34 случая;
- Ровенская область - 53 случая;
- Сумская область - 95 случаев;
- Тернопольская область - 180 случаев;
- Харьковская область - 233 случая;
- Херсонская область - 77 случаев;
- Хмельницкая область - 56 случаев;
- Черкасская область - 43 случая;
- Черновицкая область - 282 случая;
- Черниговская область - 25 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
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