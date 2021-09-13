Коронавирус в Украине: в течение суток зарегистрировано 1205 новых заражений, 18 человек умерли

Об этом сообщает пресс-центр МЗ.



В течение суток 12 сентября было зарегистрировано 1205 новых случаев COVID-19 (в том числе 149 детей и 23 медработники), 18 человек умерли, 758 пациентов выздоровели.



В регионах заболеваемость распространяется следующим образом:

г. Киев - 166 случаев;

Винницкая область - 44 случая;

Волынская область - 79 случаев;

Днепропетровская область - 60 случаев;

Донецкая область - 18 случаев;

Житомирская область - 88 случаев;

Закарпатская область - 1 случай;

Запорожская область - 18 случаев;

Ивано-Франковская область - 41 случай;

Киевская область - 29 случаев;

Кировоградская область - 7 случаев;

Луганская область - 37 случаев;

Львовская область - 86 случаев;

Николаевская область - 45 случаев;

Одесская область - 56 случаев;

Полтавская область - 5 случаев;

Ровенская область - 13 случаев;

Сумская область - 25 случаев;

Тернопольская область - 148 случаев;

Харьковская область - 45 случаев;

Херсонская область - 13 случаев;

Хмельницкая область - 4 случая;

Черкасская область - 42 случая;

Черновицкая область - 120 случаев;

Черниговская область - 15 случаев.

"За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (166), Тернопольской (148), Черновицкой (120), Житомирской (88) и Львовской (86) областях", - отметили в Минздраве.Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.