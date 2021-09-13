Коронавирус в Украине: в течение суток зарегистрировано 1205 новых заражений, 18 человек умерли
По состоянию на утро 13 сентября в Украине зафиксировано 2317824 случаи коронавирусной болезни COVID-19, из них 54 360 - летальные, 2221868 человек выздоровели
Об этом сообщает пресс-центр МЗ.
В течение суток 12 сентября было зарегистрировано 1205 новых случаев COVID-19 (в том числе 149 детей и 23 медработники), 18 человек умерли, 758 пациентов выздоровели.
В регионах заболеваемость распространяется следующим образом:
- г. Киев - 166 случаев;
- Винницкая область - 44 случая;
- Волынская область - 79 случаев;
- Днепропетровская область - 60 случаев;
- Донецкая область - 18 случаев;
- Житомирская область - 88 случаев;
- Закарпатская область - 1 случай;
- Запорожская область - 18 случаев;
- Ивано-Франковская область - 41 случай;
- Киевская область - 29 случаев;
- Кировоградская область - 7 случаев;
- Луганская область - 37 случаев;
- Львовская область - 86 случаев;
- Николаевская область - 45 случаев;
- Одесская область - 56 случаев;
- Полтавская область - 5 случаев;
- Ровенская область - 13 случаев;
- Сумская область - 25 случаев;
- Тернопольская область - 148 случаев;
- Харьковская область - 45 случаев;
- Херсонская область - 13 случаев;
- Хмельницкая область - 4 случая;
- Черкасская область - 42 случая;
- Черновицкая область - 120 случаев;
- Черниговская область - 15 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
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