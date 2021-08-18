Коронавирус в Украине: в течение суток умерли 40 пациентов, зафиксировано 1447 новых заражений

Об этом сообщает пресс-центр МЗ.



В течение суток 17 августа было зарегистрировано 1447 новых случаев COVID-19 (в том числе 104 ребенка и 38 медработников), 40 человек умерли, 712 пациентов выздоровели.



В регионах заболеваемость распространяется следующим образом:

г. Киев - 181 случай;

Винницкая область - 52 случая;

Волынская область - 13 случаев;

Днепропетровская область - 93 случая;

Донецкая область - 155 случаев;

Житомирская область - 38 случаев;

Закарпатская область - 17 случаев;

Запорожская область - 51 случай;

Ивано-Франковская область - 23 случая;

Киевская область - 54 случая;

Кировоградская область - 8 случаев;

Луганская область - 65 случаев;

Львовская область - 35 случаев;

Николаевская область - 19 случаев;

Одесская область - 130 случаев;

Полтавская область - 44 случая;

Ровенская область - 31 случай;

Сумская область - 33 случая;

Тернопольская область - 47 случаев;

Харьковская область - 89 случаев;

Херсонская область - 76 случаев;

Хмельницкая область - 45 случаев;

Черкасская область - 62 случая;

Черновицкая область - 58 случаев;

Черниговская область - 28 случаев.

"За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (181), Донецкой (155), Одесской (130), Днепропетровской (93) и Харьковской (89) областях", - отметили в Минздраве.Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.