Коронавирус в Украине: в течение суток умерли 40 пациентов, зафиксировано 1447 новых заражений
По состоянию на утро 18 августа в Украине зафиксировано 2268666 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 53 336 - летальные, 2198220 человек выздоровели
Об этом сообщает пресс-центр МЗ.
В течение суток 17 августа было зарегистрировано 1447 новых случаев COVID-19 (в том числе 104 ребенка и 38 медработников), 40 человек умерли, 712 пациентов выздоровели.
В регионах заболеваемость распространяется следующим образом:
- г. Киев - 181 случай;
- Винницкая область - 52 случая;
- Волынская область - 13 случаев;
- Днепропетровская область - 93 случая;
- Донецкая область - 155 случаев;
- Житомирская область - 38 случаев;
- Закарпатская область - 17 случаев;
- Запорожская область - 51 случай;
- Ивано-Франковская область - 23 случая;
- Киевская область - 54 случая;
- Кировоградская область - 8 случаев;
- Луганская область - 65 случаев;
- Львовская область - 35 случаев;
- Николаевская область - 19 случаев;
- Одесская область - 130 случаев;
- Полтавская область - 44 случая;
- Ровенская область - 31 случай;
- Сумская область - 33 случая;
- Тернопольская область - 47 случаев;
- Харьковская область - 89 случаев;
- Херсонская область - 76 случаев;
- Хмельницкая область - 45 случаев;
- Черкасская область - 62 случая;
- Черновицкая область - 58 случаев;
- Черниговская область - 28 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.65
Покупка 26.65Продажа 26.88
-
EUR
Покупка 31.31Продажа 31.7
- Актуальное
- Важное