Коронавирус в Украине: в течение суток умерли 36 пациентов, заразилась 481 человек

Об этом сообщает пресс-центр МЗ.



В течение суток 12 июля было зарегистрировано 481 новый случай COVID-19 (в том числе 28 детей и 11 медработников), 36 человек умерли, 750 пациентов выздоровели.



В регионах заболеваемость распространяется следующим образом:

г. Киев - 142 случая;

Винницкая область - 6 случаев;

Волынская область - 3 случая;

Днепропетровская область - 15 случаев;

Донецкая область - 53 случая;

Житомирская область - 3 случая;

Закарпатская область - 10 случаев;

Запорожская область - 9 случаев;

Ивано-Франковская - 2 случая;

Киевская область - 20 случаев;

Кировоградская область - 3 случая;

Луганская область - 28 случаев;

Львовская область - 14 случаев;

Николаевская область - 9 случаев;

Одесская область - 49 случаев;

Полтавская область - 20 случаев;

Ровенская область - 12 случаев;

Сумская область - 8 случаев;

Тернопольская область - 1 случай;

Харьковская область - 23 случая;

Херсонская область - 13 случаев;

Хмельницкая область - 6 случаев;

Черкасская область - 18 случаев;

Черновицкая область - 6 случаев;

Черниговская область - 8 случаев.

"За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (142), Донецкой (53), Одесской (49), Луганской (28) и Харьковской (23) областях", - отметили в Минздраве.Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.