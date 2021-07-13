Коронавирус в Украине: в течение суток умерли 36 пациентов, заразилась 481 человек
По состоянию на утро 13 июля в Украине зафиксировано 2241698 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 52 640 - летальные, 2178279 человек выздоровели
Об этом сообщает пресс-центр МЗ.
В течение суток 12 июля было зарегистрировано 481 новый случай COVID-19 (в том числе 28 детей и 11 медработников), 36 человек умерли, 750 пациентов выздоровели.
В регионах заболеваемость распространяется следующим образом:
- г. Киев - 142 случая;
- Винницкая область - 6 случаев;
- Волынская область - 3 случая;
- Днепропетровская область - 15 случаев;
- Донецкая область - 53 случая;
- Житомирская область - 3 случая;
- Закарпатская область - 10 случаев;
- Запорожская область - 9 случаев;
- Ивано-Франковская - 2 случая;
- Киевская область - 20 случаев;
- Кировоградская область - 3 случая;
- Луганская область - 28 случаев;
- Львовская область - 14 случаев;
- Николаевская область - 9 случаев;
- Одесская область - 49 случаев;
- Полтавская область - 20 случаев;
- Ровенская область - 12 случаев;
- Сумская область - 8 случаев;
- Тернопольская область - 1 случай;
- Харьковская область - 23 случая;
- Херсонская область - 13 случаев;
- Хмельницкая область - 6 случаев;
- Черкасская область - 18 случаев;
- Черновицкая область - 6 случаев;
- Черниговская область - 8 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
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