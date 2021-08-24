Коронавирус в Украине: в течение суток - 692 новых заражений, 27 человек умерли
По состоянию на утро 24 августа в Украине зафиксировано 2 275 863 случая COVID-19, из них 53 501 - летальные, 2 201 778 человек выздоровели
Об этом сообщает пресс-центр МЗ.
В течение суток 23 августа был зарегистрирован 692 новых случая COVID-19. В частности, заболели 54 ребенка и 4 медработника.
Также за минувшие сутки: госпитализировано - 410 человек, а летальных случаев - 27. В свою очередь, выздоровели - 345 человек.
За сутки совершено 17 236 ПЦР-тестов и 3802 ИФА-теста. А исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 сделали 14 820 человек.
За все время пандемии в Украине:
- заболело - 2 275 863 человека;
- выздоровели - 2 201 778 человек;
- летальных исходов - 53 501;
- проведения ПЦР-тестов - 11 844 497.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (132), Одесской (84), Харьковской (84), Луганской (62) и Черновицкой (47) областях.
Количество заболеваний в регионах в сутки:
м. Киев - 132 случая;
Винницкая область - 9 случаев;
Волынская область - 2 случая;
Днепропетровская область - 27 случаев;
Донецкая область - 26 случаев;
Житомирская область - 13 случаев;
Закарпатская область - 2 случая;
Запорожская область - 27 случаев;
Ивано-Франковская область - 13 случаев;
Киевская область - 18 случаев;
Кировоградская область - 8 случаев;
Луганская область - 62 случая;
Львовская область - 33 случая;
Николаевская область - 5 случаев;
Одесская область - 84 случая;
Полтавская область - 10 случаев;
Ровенская область - 23 случая;
Сумская область - 16 случаев;
Тернопольская область - 11 случаев;
Харьковская область - 84 случая;
Херсонская область - 18 случаев;
Хмельницкая область - 12 случаев;
Черкасская область - 7 случаев;
Черновицкая область - 47 случаев;
Черниговская область - 3 случая.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
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