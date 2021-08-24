Коронавирус в Украине: в течение суток - 692 новых заражений, 27 человек умерли

Об этом сообщает пресс-центр МЗ.



В течение суток 23 августа был зарегистрирован 692 новых случая COVID-19. В частности, заболели 54 ребенка и 4 медработника.

Также за минувшие сутки: госпитализировано - 410 человек, а летальных случаев - 27. В свою очередь, выздоровели - 345 человек.

За сутки совершено 17 236 ПЦР-тестов и 3802 ИФА-теста. А исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 сделали 14 820 человек.

За все время пандемии в Украине:

заболело - 2 275 863 человека;

выздоровели - 2 201 778 человек;

летальных исходов - 53 501;

проведения ПЦР-тестов - 11 844 497.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (132), Одесской (84), Харьковской (84), Луганской (62) и Черновицкой (47) областях.

Количество заболеваний в регионах в сутки:

м. Киев - 132 случая;

Винницкая область - 9 случаев;

Волынская область - 2 случая;

Днепропетровская область - 27 случаев;

Донецкая область - 26 случаев;

Житомирская область - 13 случаев;

Закарпатская область - 2 случая;

Запорожская область - 27 случаев;

Ивано-Франковская область - 13 случаев;

Киевская область - 18 случаев;

Кировоградская область - 8 случаев;

Луганская область - 62 случая;

Львовская область - 33 случая;

Николаевская область - 5 случаев;

Одесская область - 84 случая;

Полтавская область - 10 случаев;

Ровенская область - 23 случая;

Сумская область - 16 случаев;

Тернопольская область - 11 случаев;

Харьковская область - 84 случая;

Херсонская область - 18 случаев;

Хмельницкая область - 12 случаев;

Черкасская область - 7 случаев;

Черновицкая область - 47 случаев;

Черниговская область - 3 случая.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

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