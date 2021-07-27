Коронавирус в Украине: в течение суток - 681 новый случай, 27 человек умерли

Об этом сообщает пресс-центр МЗ.



В течение суток 26 июля было зарегистрировано 681 новый случай COVID-19 (в том числе 37 детей и 5 медработников), 27 человек умерли, 515 пациентов выздоровели.



В регионах заболеваемость распространяется следующим образом:

г. Киев - 188 случаев;

Винницкая область - 9 случаев;

Днепропетровская область - 38 случаев;

Донецкая область - 57 случаев;

Житомирская область - 8 случаев;

Закарпатская область - 4 случая;

Запорожская область - 34 случая;

Ивано-Франковская область - 6 случаев;

Киевская область - 5 случаев;

Кировоградская область - 1 случай;

Луганская область - 41 случай;

Львовская область -25 случаев;

Николаевская область - 22 случая;

Одесская область - 68 случаев;

Полтавская область - 14 случаев;

Ровенская область - 7 случаев;

Сумская область - 16 случаев;

Харьковская область - 42 случая;

Херсонская область - 34 случая;

Хмельницкая область - 23 случая;

Черкасская область - 16 случаев;

Черновицкая область - 9 случаев;

Черниговская область - 14 случаев.

"За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (188), Одесской (68), Донецкой (57), Харьковской (42) и Луганской (41) областях", - отметили в Минздраве.Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.