Коронавирус в Украине: в течение суток - 681 новый случай, 27 человек умерли
По состоянию на утро 27 июля в Украине зафиксировано 2249344 случаи коронавирусной болезни COVID-19, из них 52 876 - летальные, 2184880 человек выздоровели
Об этом сообщает пресс-центр МЗ.
В течение суток 26 июля было зарегистрировано 681 новый случай COVID-19 (в том числе 37 детей и 5 медработников), 27 человек умерли, 515 пациентов выздоровели.
В регионах заболеваемость распространяется следующим образом:
- г. Киев - 188 случаев;
- Винницкая область - 9 случаев;
- Днепропетровская область - 38 случаев;
- Донецкая область - 57 случаев;
- Житомирская область - 8 случаев;
- Закарпатская область - 4 случая;
- Запорожская область - 34 случая;
- Ивано-Франковская область - 6 случаев;
- Киевская область - 5 случаев;
- Кировоградская область - 1 случай;
- Луганская область - 41 случай;
- Львовская область -25 случаев;
- Николаевская область - 22 случая;
- Одесская область - 68 случаев;
- Полтавская область - 14 случаев;
- Ровенская область - 7 случаев;
- Сумская область - 16 случаев;
- Харьковская область - 42 случая;
- Херсонская область - 34 случая;
- Хмельницкая область - 23 случая;
- Черкасская область - 16 случаев;
- Черновицкая область - 9 случаев;
- Черниговская область - 14 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
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