Коронавирус в Украине: в течение суток - 633 новых случаев, 40 человек умерли

Об этом сообщает пресс-центр МЗ.



В течение суток 29 июня было зарегистрировано 633 новых случая COVID-19 (в том числе 31 дитина и 19 медработников), 40 человек умерли, 2294 пациенты выздоровели.



В регионах заболеваемость распространяется следующим образом:

г. Киев - 225 случаев;

Винницкая область - 8 случаев;

Волынская область - 15 случаев;

Днепропетровская область - 11 случаев;

Донецкая область - 48 случаев;

Житомирская область - 8 случаев;

Закарпатская область - 9 случаев;

Запорожская область - 16 случаев;

Ивано-Франковская область - 5 случаев;

Киевская область - 26 случаев;

Кировоградская область - 1 случай;

Луганская область - 32 случая;

Львовская область - 30 случаев;

Николаевская область - 4 случая;

Одесская область - 27 случаев;

Полтавская область - 26 случаев;

Ровенская область - 18 случаев;

Сумская область - 21 случай;

Тернопольская область - 1 случай;

Харьковская область - 34 случая;

Херсонская область - 12 случаев;

Хмельницкая область - 9 случаев;

Черкасская область - 30 случаев;

Черновицкая область - 3 случая;

Черниговская область - 14 случаев.

"За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киеве (225), Донецкой (48), Харьковской (34), Луганской (32) и Львовской (30) областях", - отметили в Минздраве.Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.