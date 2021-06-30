Коронавирус в Украине: в течение суток - 633 новых случаев, 40 человек умерли
По состоянию на утро 30 июня в Украине зафиксировано 2235096 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 52 340 - летальные, 2166668 человек выздоровели
Об этом сообщает пресс-центр МЗ.
В течение суток 29 июня было зарегистрировано 633 новых случая COVID-19 (в том числе 31 дитина и 19 медработников), 40 человек умерли, 2294 пациенты выздоровели.
В регионах заболеваемость распространяется следующим образом:
- г. Киев - 225 случаев;
- Винницкая область - 8 случаев;
- Волынская область - 15 случаев;
- Днепропетровская область - 11 случаев;
- Донецкая область - 48 случаев;
- Житомирская область - 8 случаев;
- Закарпатская область - 9 случаев;
- Запорожская область - 16 случаев;
- Ивано-Франковская область - 5 случаев;
- Киевская область - 26 случаев;
- Кировоградская область - 1 случай;
- Луганская область - 32 случая;
- Львовская область - 30 случаев;
- Николаевская область - 4 случая;
- Одесская область - 27 случаев;
- Полтавская область - 26 случаев;
- Ровенская область - 18 случаев;
- Сумская область - 21 случай;
- Тернопольская область - 1 случай;
- Харьковская область - 34 случая;
- Херсонская область - 12 случаев;
- Хмельницкая область - 9 случаев;
- Черкасская область - 30 случаев;
- Черновицкая область - 3 случая;
- Черниговская область - 14 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
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