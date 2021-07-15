Коронавирус в Украине: в течение суток - 623 новых заражения, умерли 20 пациентов
По состоянию на утро 15 июля в Украине зафиксировано 2242868 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 52 685 - летальные, 2179665 человек выздоровели
Об этом сообщает пресс-центр МЗ.
В течение суток 14 июля было зарегистрировано 623 новых случая COVID-19 (в том числе 37 детей и 12 медработников), 20 человек умерли, 589 пациентов выздоровели.
В регионах заболеваемость распространяется следующим образом:
- г. Киев - 177 случаев;
- Винницкая область - 13 случаев;
- Волынская область - 2 случая;
- Днепропетровская область - 20 случаев;
- Донецкая область - 32 случая;
- Житомирская область - 33 случая;
- Закарпатская область - 2 случая;
- Запорожская область - 26 случаев;
- Ивано-Франковская область - 11 случаев;
- Киевская область - 31 случай;
- Кировоградская область - 3 случая;
- Луганская область - 21 случай;
- Львовская область - 30 случаев;
- Николаевская область - 25 случаев;
- Одесская область - 57 случаев;
- Полтавская область - 13 случаев;
- Ровенская область - 8 случаев;
- Сумская область - 21 случай;
- Тернопольская область - 7 случаев;
- Харьковская область - 21 случай;
- Херсонская область - 11 случаев;
- Хмельницкая область - 10 случаев;
- Черкасская область - 22 случая;
- Черновицкая область - 10 случаев;
- Черниговская область - 17 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
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