Коронавирус в Украине: в течение суток - 623 новых заражения, умерли 20 пациентов

Об этом сообщает пресс-центр МЗ.



В течение суток 14 июля было зарегистрировано 623 новых случая COVID-19 (в том числе 37 детей и 12 медработников), 20 человек умерли, 589 пациентов выздоровели.



В регионах заболеваемость распространяется следующим образом:

г. Киев - 177 случаев;

Винницкая область - 13 случаев;

Волынская область - 2 случая;

Днепропетровская область - 20 случаев;

Донецкая область - 32 случая;

Житомирская область - 33 случая;

Закарпатская область - 2 случая;

Запорожская область - 26 случаев;

Ивано-Франковская область - 11 случаев;

Киевская область - 31 случай;

Кировоградская область - 3 случая;

Луганская область - 21 случай;

Львовская область - 30 случаев;

Николаевская область - 25 случаев;

Одесская область - 57 случаев;

Полтавская область - 13 случаев;

Ровенская область - 8 случаев;

Сумская область - 21 случай;

Тернопольская область - 7 случаев;

Харьковская область - 21 случай;

Херсонская область - 11 случаев;

Хмельницкая область - 10 случаев;

Черкасская область - 22 случая;

Черновицкая область - 10 случаев;

Черниговская область - 17 случаев.

"За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (177), Одесской (57), Житомирской (33), Донецкой (32) и Киевской (31) областях", - отметили в Минздраве.Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.