Коронавирус в Украине: в течение суток - 5454 новых заражения, 307 человек умерли
По состоянию на утро 29 декабря в Украине зафиксировано 3 654 690 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 95 412 - летальные, 3 449 880 человек выздоровели
Об этом сообщает пресс-центр Минздрава.
За сутки 28 декабря было зарегистрировано 5454 новых случая COVID-19 (в том числе 353 ребенка и 98 медработников), 12 352 пациента выздоровели, 307 человек умерли.
В регионах заболеваемость распространяется следующим образом:
г. Киев – 1113;
Винницкая область – 161;
Волынская область – 144;
Днепропетровская область – 184;
Донецкая область – 443;
Житомирская область – 64;
Закарпатская область – 206;
Запорожская область – 215;
Ивано-Франковская область – 68;
Киевская область – 275;
Кировоградская область – 40;
Луганская область – 107;
Львовская область – 160;
Николаевская область – 80;
Одесская область – 642;
Полтавская область – 358;
Ривненская область – 125;
Сумская область – 112;
Тернопольская область – 60;
Харьковская область – 173;
Херсонская область – 18;
Хмельницкая область – 181;
Черкасская область – 387;
Черновицкая область – 63;
Черниговская область – 75.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.
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