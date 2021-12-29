Коронавирус в Украине: в течение суток - 5454 новых заражения, 307 человек умерли

Об этом сообщает пресс-центр Минздрава.



За сутки 28 декабря было зарегистрировано 5454 новых случая COVID-19 (в том числе 353 ребенка и 98 медработников), 12 352 пациента выздоровели, 307 человек умерли.



В регионах заболеваемость распространяется следующим образом:



г. Киев – 1113;

Винницкая область – 161;

Волынская область – 144;

Днепропетровская область – 184;

Донецкая область – 443;

Житомирская область – 64;

Закарпатская область – 206;

Запорожская область – 215;

Ивано-Франковская область – 68;

Киевская область – 275;

Кировоградская область – 40;

Луганская область – 107;

Львовская область – 160;

Николаевская область – 80;

Одесская область – 642;

Полтавская область – 358;

Ривненская область – 125;

Сумская область – 112;

Тернопольская область – 60;

Харьковская область – 173;

Херсонская область – 18;

Хмельницкая область – 181;

Черкасская область – 387;

Черновицкая область – 63;

Черниговская область – 75.



Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.



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