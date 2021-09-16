Коронавирус в Украине: в течение суток - 5 744 новых случая, 101 человек умер
По состоянию на утро 16 сентября в Украине зафиксировано 2 331 540 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 54 651 - летальные, 2 226 629 человек выздоровели
Об этом сообщает пресс-центр МЗ.
В течение суток 15 сентября зарегистрировано 5 744 новых случая COVID-19 (в том числе 629 детей и 95 медработников), 101 человек умер, 1 499 пациентов выздоровели.
В регионах заболеваемость распространяется следующим образом:
- м. Киев - 362 случая;
- Винницкая область - 185 случаев;
- Волынская область - 91 случай;
- Днепропетровская область - 415 случаев;
- Донецкая область - 259 случаев;
- Житомирская область - 278 случаев;
- Закарпатская область - 54 случая;
- Запорожская область - 239 случаев;
- Ивано-Франковская область - 203 случая;
- Киевская область - 120 случаев;
- Кировоградская область - 40 случаев;
- Луганская область - 229 случаев;
- Львовская область - 552 случая;
- Николаевская область - 93 случая;
- Одесская область - 347 случаев;
- Полтавская область - 132 случая;
- Ривненская область - 210 случаев;
- Сумская область - 213 случаев;
- Тернопольская область - 244 случая;
- Харьковская область - 498 случаев;
- Херсонская область - 180 случаев;
- Хмельницкая область - 223 случая;
- Черкасская область - 163 случая;
- Черновицкая область - 245 случаев;
- Черниговская область - 169 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
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