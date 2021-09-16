Коронавирус в Украине: в течение суток - 5 744 новых случая, 101 человек умер

Об этом сообщает пресс-центр МЗ.



В течение суток 15 сентября зарегистрировано 5 744 новых случая COVID-19 (в том числе 629 детей и 95 медработников), 101 человек умер, 1 499 пациентов выздоровели.



В регионах заболеваемость распространяется следующим образом:

м. Киев - 362 случая;

Винницкая область - 185 случаев;

Волынская область - 91 случай;

Днепропетровская область - 415 случаев;

Донецкая область - 259 случаев;

Житомирская область - 278 случаев;

Закарпатская область - 54 случая;

Запорожская область - 239 случаев;

Ивано-Франковская область - 203 случая;

Киевская область - 120 случаев;

Кировоградская область - 40 случаев;

Луганская область - 229 случаев;

Львовская область - 552 случая;

Николаевская область - 93 случая;

Одесская область - 347 случаев;

Полтавская область - 132 случая;

Ривненская область - 210 случаев;

Сумская область - 213 случаев;

Тернопольская область - 244 случая;

Харьковская область - 498 случаев;

Херсонская область - 180 случаев;

Хмельницкая область - 223 случая;

Черкасская область - 163 случая;

Черновицкая область - 245 случаев;

Черниговская область - 169 случаев.

"За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано во Львовской (552), Харьковской (498), Днепропетровской (415), г. Киев (362) и Одесской (347) областях", - отметили в Минздраве.Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.