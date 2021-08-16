Коронавирус в Украине: в течение суток - 417 новых заражений, 14 человек умерли

Об этом сообщает пресс-центр МЗ.



В течение суток 15 августа было зарегистрировано 417 новых случаев COVID-19 (в том числе 31 ребенок и 10 медработников), 14 человек умерли, 248 пациентов выздоровели.



В регионах заболеваемость распространяется следующим образом:

г. Киев - 59 случаев;

Винницкая область - 35 случаев;

Волынская область - 6 случаев;

Днепропетровская область - 19 случаев;

Донецкая область - 8 случаев;

Житомирская область - 17 случаев;

Закарпатская область - 1 случай;

Ивано-Франковская область - 25 случаев;

Киевская область - 17 случаев;

Кировоградская область - 1 случай;

Луганская область - 7 случаев;

Львовская область - 14 случаев;

Николаевская область - 12 случаев;

Одесская область - 47 случаев;

Полтавская область - 7 случаев;

Ровенская область - 5 случаев;

Сумская область - 32 случая;

Тернопольская область - 25 случаев;

Харьковская область - 13 случаев;

Херсонская область - 30 случаев;

Черкасская область - 6 случаев;

Черновицкая область - 28 случаев;

Черниговская область - 3 случая.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.