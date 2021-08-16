Коронавирус в Украине: в течение суток - 417 новых заражений, 14 человек умерли
По состоянию на утро 16 августа в Украине зафиксировано 2266329 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 53 269 - летальные, 2197075 человек выздоровели
Об этом сообщает пресс-центр МЗ.
В течение суток 15 августа было зарегистрировано 417 новых случаев COVID-19 (в том числе 31 ребенок и 10 медработников), 14 человек умерли, 248 пациентов выздоровели.
В регионах заболеваемость распространяется следующим образом:
- г. Киев - 59 случаев;
- Винницкая область - 35 случаев;
- Волынская область - 6 случаев;
- Днепропетровская область - 19 случаев;
- Донецкая область - 8 случаев;
- Житомирская область - 17 случаев;
- Закарпатская область - 1 случай;
- Ивано-Франковская область - 25 случаев;
- Киевская область - 17 случаев;
- Кировоградская область - 1 случай;
- Луганская область - 7 случаев;
- Львовская область - 14 случаев;
- Николаевская область - 12 случаев;
- Одесская область - 47 случаев;
- Полтавская область - 7 случаев;
- Ровенская область - 5 случаев;
- Сумская область - 32 случая;
- Тернопольская область - 25 случаев;
- Харьковская область - 13 случаев;
- Херсонская область - 30 случаев;
- Черкасская область - 6 случаев;
- Черновицкая область - 28 случаев;
- Черниговская область - 3 случая.
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