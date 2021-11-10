Коронавирус в Украине: в Киеве и 22 областях превышен уровень госпитализаций
В "красной" зоне карантина находятся Киев и 16 областей
Об этом сообщает Министерство здравоохранения.
В целом "красных" регионов – 17: Киев, Волынь, Ивано-Франковская, Львовская, Ровенская, Донецкая, Днепропетровская, Запорожская, Николаевская, Херсонская, Одесская, Сумская, Черниговская, Хмельницкая, Житомирская, Луганская, Киевская области.
В "желтой" зоне находятся Тернопольщина и Кировоград.
Остальные регионы Украины - в "помараневой" зоне карантинных ограничений.
Уровень COVID-инфицирования составляет 801 на 100 тыс. населения при определенном показателе 75 на 100 тыс. населения.
Самая высокая заболеваемость на Сумщине – 1 250, Житомирщине – 1 036 и Одесщине – 1 054.
К 9 ноября уровень госпитализаций в стране составил 88,9 на 100 тыс. населения при определенном показателе 60.
В Киеве показатель госпитализированных с коронавирусом составляет 98,7 на 100 тыс. населения. Также превышен уровень госпитализаций еще в 22 регионах.
За сутки 9 ноября загруженность коек с кислородом, которая в Украине определена на уровне 65%, составила 69,1%, в Киеве – 79,4%. Кроватный фонд переполнен также в 13 регионах.
- Напомним, 9 ноября сообщали , что реанимационные койки больниц Ивано-Франковска на 100% заняты COVID-больными.
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