Коронавирус в Украине: в 10 регионах превышен показатель госпитализаций
В 10 регионах Украины превышен показатель госпитализаций, однако загруженность коек с кислородом остается в пределах нормы по всей стране
Об этом сообщает Минздрав .
В Украине уровень COVID-госпитализаций составляет 53,6 при определенном показателе 60 на 100 тыс. населения. В Киеве он составляет 50,1 на 100 тыс. населения. За сутки 1 декабря уровень госпитализаций был превышен в Винницкой (70,8), Волынской (63,8), Житомирской (69,4), Закарпатской (65,90), Ивано-Франковской (61,4), Николаевской (69, 8), Полтавской (65,7), Сумской (66,3), Хмельницкой (73,4), Черниговской (70,4) областях.
По состоянию на 2 декабря ни в одном регионе Украины не превышен показатель загруженности кроватей с кислородом. в стране она составляет 44,7% при определенном уровне 65%. В Киеве заполнено 46,1% коек с кислородом.
За сутки 1 декабря уровень заболеваемости коронавирусом по стране составил 472 на 100 тыс. населения при определенном показателе 75. Наивысший этот показатель в Полтавской (770) и Николаевской (691) областях.
- Напомним, 1 декабря в Украине зафиксировали 525 смертей от коронавируса и 13 531 новое заражение.
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