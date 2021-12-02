Коронавирус в Украине: в 10 регионах превышен показатель госпитализаций

Об этом сообщает Минздрав .



В Украине уровень COVID-госпитализаций составляет 53,6 при определенном показателе 60 на 100 тыс. населения. В Киеве он составляет 50,1 на 100 тыс. населения. За сутки 1 декабря уровень госпитализаций был превышен в Винницкой (70,8), Волынской (63,8), Житомирской (69,4), Закарпатской (65,90), Ивано-Франковской (61,4), Николаевской (69, 8), Полтавской (65,7), Сумской (66,3), Хмельницкой (73,4), Черниговской (70,4) областях.



По состоянию на 2 декабря ни в одном регионе Украины не превышен показатель загруженности кроватей с кислородом. в стране она составляет 44,7% при определенном уровне 65%. В Киеве заполнено 46,1% коек с кислородом.



За сутки 1 декабря уровень заболеваемости коронавирусом по стране составил 472 на 100 тыс. населения при определенном показателе 75. Наивысший этот показатель в Полтавской (770) и Николаевской (691) областях.

Напомним, 1 декабря в Украине зафиксировали 525 смертей от коронавируса и 13 531 новое заражение.

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