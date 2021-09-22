Коронавирус в Украине: Шмыгаль назвал два варианта работы бизнеса после введения "желтой" зоны
Бизнес в "желтой" зоне эпидемиологической опасности по COVID-19 сможет работать без ограничений, если 80% персонала и все посетители будут вакцинированы
Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил во время заседания правительства, передает Еспресо.TV.
Шмыгаль напомнил, что с четверга, 22 сентября, во всех областях Украины будет введен "желтый" уровень эпидемиологической опасности. Они будут предусматривать дополнительные ограничения по дистанции и количеству мест в общественных заведениях.
"Мы предлагаем бизнесу два варианта работы. Первый - это работать без дополнительных ограничений, но для этого 80% персонала и все посетители должны быть вакцинированы. Бизнес должен самостоятельно проверять наличие COVID-сертификатов. И второй вариант - работать со всеми дополнительными ограничениями по "желтой" зоне и не проверять соответствующие документы о вакцинации. Выбор остается за предпринимателями", - сказал премьер.
Он добавил, что в "красной" зоне бизнес смогут работать, если все работники и все посетители будут вакцинированы обеими дозами вакцины от COVID-19.
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