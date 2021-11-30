Коронавирус в Украине: на Полтавщине и Николаевщине зафиксировали самый высокий в стране уровень заболеваемости

Об этом сообщает Укринформ .



Уровень заболеваемости коронавирусом по стране составляет 508 случаев на 100 тыс. населения, в Киеве - 608 на 100 тыс. населения.



Уровень госпитализации 29 ноября составил 55,9 на 100 тыс. населения при определенном показателе 60. В Киеве показатель госпитализаций составил 51,3 на 100 тыс. населения.



29 ноября ни в одном регионе Украины загруженность кроватей с кислородом не превышала норму.



В стране этот показатель составляет 48% за пределы 65%. В Киеве заполнено 49,1% коек с кислородом.

Напомним, 29 ноября в Украине от COVID-19 умер 561 человек, 10 554 заразились.

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