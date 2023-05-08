Коронавирус в Украине: Ляшко анонсировал отмену карантина
В Украине могут вскоре снять карантинные ограничения, действовавшие из-за пандемии COVID-19. Мгновенно отменить постановление правительства нельзя из-за экономических факторов
Об этом журналистам заявил глава Минздрава Виктор Ляшко, передает РБК-Украина.
По его словам, власти пересмотрят постановление правительства о введении карантина и впоследствии отменят его, но мгновенно этого делать нельзя.
"Мы рассматриваем отмену всего этого. Однако к этому надо подготовиться. Сейчас мы оценим состояние готовности отмены всех карантинных ограничений. Поэтому мы сейчас проводим внутренний аудит и потенциально готовимся к тому, чтобы выйти с официальной позицией и сказать, что карантин будет отменен с такого- то числа", - сказал Ляшко.
- 5 мая гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреис объявил о завершении чрезвычайной ситуации по COVID-19 .
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