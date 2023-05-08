Коронавирус в Украине: Ляшко анонсировал отмену карантина

Об этом журналистам заявил глава Минздрава Виктор Ляшко, передает РБК-Украина.

По его словам, власти пересмотрят постановление правительства о введении карантина и впоследствии отменят его, но мгновенно этого делать нельзя.

"Мы рассматриваем отмену всего этого. Однако к этому надо подготовиться. Сейчас мы оценим состояние готовности отмены всех карантинных ограничений. Поэтому мы сейчас проводим внутренний аудит и потенциально готовимся к тому, чтобы выйти с официальной позицией и сказать, что карантин будет отменен с такого- то числа", - сказал Ляшко.