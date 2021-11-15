Коронавирус: в Китае зафиксирована самая большая вспышка штамма Delta
На северо-востоке Китая зафиксировали наибольшую вспышку COVID-19, вызванную штаммом Delta
Об этом сообщает Reuters.
За период 17 октября - 14 ноября в Китае диагностировали 1308 случаев заболевания, что превысило показатель в 1280 заражений, зафиксированный летом.
Вспышка, вызванная штаммом Delta, задела 21 регион Китая.
Самая большая заболеваемость зафиксирована в городе Дальяне, на северо-востоке страны. В нескольких городах вблизи Дальяна, в частности в городах Дандон, Аншан и Шэньян, ввели 14-дневный карантин для всех, кто приезжает из Дальяна.
- Ранее, 3 ноября, сообщалось, что в Китае началась новая вспышка коронавируса, а власти государства ввели новые карантинные ограничения.
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