Коронавирус: в Китае зафиксирована самая большая вспышка штамма Delta

Об этом сообщает Reuters.

За период 17 октября - 14 ноября в Китае диагностировали 1308 случаев заболевания, что превысило показатель в 1280 заражений, зафиксированный летом.



Вспышка, вызванная штаммом Delta, задела 21 регион Китая.



Самая большая заболеваемость зафиксирована в городе Дальяне, на северо-востоке страны. В нескольких городах вблизи Дальяна, в частности в городах Дандон, Аншан и Шэньян, ввели 14-дневный карантин для всех, кто приезжает из Дальяна.

Ранее, 3 ноября, сообщалось, что в Китае началась новая вспышка коронавируса, а власти государства ввели новые карантинные ограничения.

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