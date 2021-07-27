Коронавирус: в Киеве умер первый пациент с штаммом "Дельта"

Об этом директор Александровской больницы Людмила Антоненко рассказала в эфире одного из телеканалов, передает Общественное радио.

Сейчас в этой больнице находятся пять пациентов со штаммом коронавируса "Дельта". Четверо из них, включая умершего, привезли инфекцию с территории России. Еще двое заболели уже в Киеве.

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