Коронавирус: в Киеве умер первый пациент с штаммом "Дельта"
В Киеве умер первый пациент с подтвержденным штаммом коронавируса "Дельта". Покойный привез инфекцию из России
Об этом директор Александровской больницы Людмила Антоненко рассказала в эфире одного из телеканалов, передает Общественное радио.
Сейчас в этой больнице находятся пять пациентов со штаммом коронавируса "Дельта". Четверо из них, включая умершего, привезли инфекцию с территории России. Еще двое заболели уже в Киеве.
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