Коронавирус: уже 11 областей Украины имеют признаки "оранжевой" зоны
По состоянию на утро, 6 октября, Министерство здравоохранения сообщило, что 11 областей соответствуют "оранжевой" зоне адаптивного карантина
Об этом свидетельствуют данные МЗ.
В Украине 11 областей из-за повышенной динамики госпитализаций из-за COVID-19, загруженности коек с кислородом и высокого коэффициента выявления случаев инфицирования соответствуют "оранжевой" зоне эпидемической опасности.
В "оранжевую" зону могут быть отнесены такие области:
- Винницкая;
- Днепропетровская;
- Донецкая;
- Житомирская;
- Запорожская;
- Ривненская;
- Сумская;
- Харьковская;
- Херсонская;
- Хмельницкая;
- Черновицкая.
Во всех областях превышен уровень заболеваемости коронавирусом (норма должна составлять менее 75 на 100 тыс. населения). Наихудшая ситуация по этому показателю пока в Черновицкой области - 674, Харьковской - 465 и Запорожской - 409.
Также в большинстве регионов наблюдается "красный" уровень госпитализаций COVID-больных. Наихудшие показатели сейчас в Харьковской, Херсонской областях, где уровень составляет 76,6 и 70,8 на 100 тыс. населения соответственно. Хотя должно быть не более 60.
В свою очередь в Донецкой и Запорожской областях превышена норма загруженности кислородных COVID-коек. Этот показатель в данном регионе составляет 67,1% и 65,6% соответственно. Впрочем, разрешенная норма - до 65%.
- Напомним, 5 октября в Украине зафиксировано 12 662 новых подтвержденных случаев COVID-19 (из них детей - 1186, медработников - 271).
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