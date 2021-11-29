Коронавирус: штамм Омикрон обнаружили в Канаде
В канадской провинции Онтарио обнаружили первые случаи заболевания штаммом Омикрон коронавируса COVID-19
Об этом сообщило министерство здравоохранения Онтарио, передает Canada News.
"Сегодня провинция Онтарио подтвердила два случая заболевания COVID-19 Omicron в Оттаве, оба из которых были зарегистрированы у лиц, недавно прибывших из Нигерии", - говорится в сообщении ведомства.
Оттавские специалисты по здравоохранению фиксируют контакты заболевших, а пациенты находятся в изоляции.
"В дополнение к недавно объявленным мерам, мы и дальше призываем федеральное правительство принять необходимые меры для обязательного тестирования в месте прибытия всех путешественников, независимо от того, откуда они прибывают, чтобы дополнительно защититься от распространения этого нового штамма", - отмечает ведомство.
Федеральный министр здравоохранения Жан-Ив Дюкло подтвердил первые два случая Омикрона в Канаде и добавил, что работает с чиновниками системы здравоохранения провинции для отслеживания случаев. Он предположил, что в стране обнаружат другие случаи заражения этим штаммом.
"Я знаю, что этот новый вариант может беспокоить, но хочу напомнить канадцам, что вакцинация в сочетании со здравоохранением и мерами индивидуальной защиты помогает уменьшить распространение COVID-19 и его вариантов в наших общинах", - подчеркнул Дюкло.
Издание отмечает, что уровень вакцинации в Канаде является одним из самых высоких в мире: почти 80% населения страны, которое имеет право на прививку, уже вакцинировано против COVID-19.
- Напомним, ранее в Британии обнаружили первые случаи заражения штаммом Омикрон.
- Из-за распространения Омикрона Израиль закрыл границу для иностранцев, израильская спецслужба ШАБАК отслеживает каждое подозрительное заражение коронавирусом.
- Новый штамм также был обнаружен в Бельгии, Ботсване, Гонконге, Германии, Италии, Нидерландах, Дании и Австралии.
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