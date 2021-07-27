Коронавирус: с 28 июля жители ОРДЛО смогут вакцинироваться на КПВВ "Станица Луганская"
С 28 июля жители временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей могут вакцинироваться от коронавируса на КПВВ "Станица Луганская"
Об этом сообщает пресс служба Луганской ОГА.
Вакцинация на указанном КПВВ будет проводиться в среду и пятницу с 09:00 до 12:00.
Также получить вакцину можно в пункте прививки КНП "Станично-Луганский ЦПМСД" по адресу 5 линия, 39, с 9.00 до 15.00.
Сейчас в этих пунктах в наличии вакцина Moderna и Coronavac. Желающим привиться вакциной Pfizer можно обращаться в центры массовой вакцинации от COVID-19.
Напомним, на Луганщине действуют 4 таких центра:
- Северодонецк, пр. Химиков, 28, городской Дворец культуры;
- Старобельск, площадь Базарная, 1, здание администрации местного рынка;
- Сватово, пер. Промышленный, 11, админкорпус КНП "Сватовская многопрофильная больница";
- Новоайдар, ул. Независимости, 20/3, админкорпус КНП "Новоайдарская многопрофильная больница".
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