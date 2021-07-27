Коронавирус: с 28 июля жители ОРДЛО смогут вакцинироваться на КПВВ "Станица Луганская"

Об этом сообщает пресс служба Луганской ОГА.



Вакцинация на указанном КПВВ будет проводиться в среду и пятницу с 09:00 до 12:00.

Также получить вакцину можно в пункте прививки КНП "Станично-Луганский ЦПМСД" по адресу 5 линия, 39, с 9.00 до 15.00.

Сейчас в этих пунктах в наличии вакцина Moderna и Coronavac. Желающим привиться вакциной Pfizer можно обращаться в центры массовой вакцинации от COVID-19.

Напомним, на Луганщине действуют 4 таких центра:

- Северодонецк, пр. Химиков, 28, городской Дворец культуры;

- Старобельск, площадь Базарная, 1, здание администрации местного рынка;

- Сватово, пер. Промышленный, 11, админкорпус КНП "Сватовская многопрофильная больница";

- Новоайдар, ул. Независимости, 20/3, админкорпус КНП "Новоайдарская многопрофильная больница".