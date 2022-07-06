Коронавирус мутировал: три страны Европы обнаружили более 100 тыс. новых больных в сутки
В каждой из трех стран количество инфицированных за сутки превысило показатель в 100 тысяч
Об этом сообщает телеграмм-канал Ваza.
За последние сутки в Италии зарегистрировали 132 тысяч новых случаев коронавируса. Аналогичным образом ситуация складывается в Германии, где инфекцию обнаружили у 130 тыс. пациентов, во Франции заразили около 119 тыс. граждан.
Причиной очередных вспышек заболеваемости стала омикрон-волна коронавируса. Однако теперь люди инфицируются подвидами BA.4 и BA.5 — по данным ученых, они на 10-15% заразнее оригинальной мутации.
В преддверии новой волны власти начали снимать большинство коронавирусных ограничений. А в некоторых странах гражданам больше не дают бесплатных тестов – в Германии, например, их теперь делают только людям, находящимся в группе риска. Поэтому реальное количество больных может быть выше.
- Отметим, из-за резкого увеличения количества заболеваний в стране Кипр возвращает масочный режим с 8 июля.
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