Коронавирус может храниться в телах инфицированных людей даже после смерти, - NYT
Коронавирусная инфекция может сохраняться в телах умерших, способность вируса к заражению также сохраняется
Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на исследование университета Тиба в Японии и медицинского центра Гамбург-Эппендорф в Германии.
В частности, немецкие специалисты выяснили, что следы COVID-19 хранятся в труппах в течение 17 дней после смерти. В свою очередь японские ученые со ссылкой на эксперименты с животными заявили, что даже мертвые тела сохраняют значительное количество инфекционного вируса.
"Как в фильме ужасов о зомби, коронавирус может храниться в телах инфицированных пациентов даже после смерти", - говорится в статье.
Однако японские ученые подчеркнули, что риск распространения коронавируса от живого пациента гораздо выше потенциальной передачи от трупов.
- Американские ученые в результате проведенных исследований пришли к выводу, что мозг подростков физически изменился во время пандемии COVID-19.
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