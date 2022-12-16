Коронавирус может храниться в телах инфицированных людей даже после смерти, - NYT

Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на исследование университета Тиба в Японии и медицинского центра Гамбург-Эппендорф в Германии.

В частности, немецкие специалисты выяснили, что следы COVID-19 хранятся в труппах в течение 17 дней после смерти. В свою очередь японские ученые со ссылкой на эксперименты с животными заявили, что даже мертвые тела сохраняют значительное количество инфекционного вируса.

"Как в фильме ужасов о зомби, коронавирус может храниться в телах инфицированных пациентов даже после смерти", - говорится в статье.

Однако японские ученые подчеркнули, что риск распространения коронавируса от живого пациента гораздо выше потенциальной передачи от трупов.

Американские ученые в результате проведенных исследований пришли к выводу, что мозг подростков физически изменился во время пандемии COVID-19.