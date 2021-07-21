Коронавирус: Франция вводит пропуска для входа в кинотеатры

Об этом сообщает BBC News .

С такими пропусками можно будет посетить большинство музеев и кинотеатров. Позже будет решено будут использовать эти пропуска для входа в кафе, рестораны и торговые центры.

По мнению министра здравоохранения Оливье Верана, вариант "Дельта" привел к гораздо большему росту случаев заболевания коронавирусом.

Президент Франции Эммануэль Макрона объявил о планах ввести пропуска в начале июля. В ответ на это прошли забастовки.

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