Коронавирус: Франция вводит пропуска для входа в кинотеатры
Во Франции с 21 июля вступает в силу система санитарных пропусков
Об этом сообщает BBC News .
С такими пропусками можно будет посетить большинство музеев и кинотеатров. Позже будет решено будут использовать эти пропуска для входа в кафе, рестораны и торговые центры.
По мнению министра здравоохранения Оливье Верана, вариант "Дельта" привел к гораздо большему росту случаев заболевания коронавирусом.
Президент Франции Эммануэль Макрона объявил о планах ввести пропуска в начале июля. В ответ на это прошли забастовки.
- Представитель французского правительства Габриэль Атталь 19 июля заявил, что Франция вступила в четвертую волну пандемии коронавируса.
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