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Коронавирус: Евросоюз оставил Украину в "зеленом списке" для путешествий

29 октября, 2021 пятница
15:12
Экономика

Европейский Союз оставил Украину в "зеленом списке" для отмены ограничений на поездки

Об этом говорится в данных на сайте Европейской Комиссии.

Согласно сообщению, Совет ЕС обновил перечень стран, специальных административных регионов и территориальных образований, для которых ограничения на поездки должны быть отменены, в соответствии с рекомендациями по постепенной отмене временных ограничений на несущественные поездки в Евросоюз.

Следовательно, с 28 октября страны-члены ЕС должны постепенно отменят ограничения на внешних границах для граждан Аргентины, Австралии, Бахрейна, Канады, Чили, Колумбии, Иордании, Кувейта, Намибии, Новой Зеландии, Перу, Катара, Руанды, Саудовской Аравии, Сингапур. Южной Кореи, Украины, ОАЭ, Уругвая, Китая (при условии взаимности).

Отмечается, что ограничения на путешествия должны постепенно отменяться для специальных админрегионов Китая: Гонконга и Макао, а также Тайваня.

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туризм
путешествия
карантин
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