Коронавирус: Байден получил третью дозу вакцины

Об этом сообщили в пресс-службе Белого дома.

Третью прививку препарата Pfizer / BioNTech ему сделали 27 сентября.

"Бустерная прививки важна, но самое важное, что нам нужно сделать, - это сделать прививку как можно большему количеству людей", - заявил Байден.

Он напомнил, что хотя бы одну дозу вакцины получили уже более 77% взрослого населения США.

"Около 23% не делали прививок. И это абсолютное меньшинство наносит огромный ущерб остальной части страны. Это пандемия непривитых", - добавил Байден.