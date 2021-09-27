Коронавирус: Байден получил третью дозу вакцины
Президенту США Джо Байдену ввели третью дозу вакцины от коронавируса
Об этом сообщили в пресс-службе Белого дома.
Третью прививку препарата Pfizer / BioNTech ему сделали 27 сентября.
"Бустерная прививки важна, но самое важное, что нам нужно сделать, - это сделать прививку как можно большему количеству людей", - заявил Байден.
Он напомнил, что хотя бы одну дозу вакцины получили уже более 77% взрослого населения США.
"Около 23% не делали прививок. И это абсолютное меньшинство наносит огромный ущерб остальной части страны. Это пандемия непривитых", - добавил Байден.
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