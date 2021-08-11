Коронавирус: 1 тыс. 122 случая, в лидерах заражения Киев и Запорожская область

Об этом сообщает пресс-служба МОЗ.

За сутки 10 августа в Украине госпитализировали 648 человек; умерли от осложнений 25 человек; выздоровели - 1 тис.160 человек. Вчера протестовали методом ПЦР - 23 тыс. 633 человека, методом ИФА - 8 тыс. 963 человека, экспресс-тестами - 20 тыс. 604 человека.

За минувшие сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (186), Запорожской (96), Донецкой (89), Харьковской (81) и Днепропетровской (70) областях.