Коронавирус: 1 тыс. 122 случая, в лидерах заражения Киев и Запорожская область
За 10 августа в Украине от коронавируса умерли 25 человек
Об этом сообщает пресс-служба МОЗ.
За сутки 10 августа в Украине госпитализировали 648 человек; умерли от осложнений 25 человек; выздоровели - 1 тис.160 человек. Вчера протестовали методом ПЦР - 23 тыс. 633 человека, методом ИФА - 8 тыс. 963 человека, экспресс-тестами - 20 тыс. 604 человека.
За минувшие сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (186), Запорожской (96), Донецкой (89), Харьковской (81) и Днепропетровской (70) областях.Отметим, за 9 августа в Украине зафиксировали почти 800 случаев COVID-19, более тысячи человек выздоровели
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