Львов Главная
ru ua
Львов Главная
Коронавирус
Война с Россией
Главная Коронавирус Коронавирус: 1 тыс. 122 случая, в лидерах заражения Киев и Запорожская область

Коронавирус: 1 тыс. 122 случая, в лидерах заражения Киев и Запорожская область

11 августа, 2021 среда
08:46
Коронавирус корона

За 10 августа в Украине от коронавируса умерли 25 человек

Об этом сообщает пресс-служба МОЗ.

За сутки 10 августа в Украине госпитализировали 648 человек; умерли от осложнений 25 человек; выздоровели - 1 тис.160 человек. Вчера протестовали методом ПЦР - 23 тыс. 633 человека, методом ИФА - 8 тыс. 963 человека, экспресс-тестами - 20 тыс. 604 человека.

За минувшие сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (186), Запорожской (96), Донецкой (89), Харьковской (81) и Днепропетровской (70) областях.

Отметим, за 9 августа в Украине зафиксировали почти 800 случаев COVID-19, более тысячи человек выздоровели
Читайте также:
Княжицький
9 августа, 2021 понедельник
"Верят действиям и им подражают": Княжицкий заявил, что спортсменка Магучих обнялась с российской легкоатлеткой из-за примера антиукраинских действий власти
Валерій Залужний
9 августа, 2021 понедельник
Украина готова отразить атаки противника в случае полномасштабного вторжения, - главнокомандующий ВСУ
Олександр Петраков
10 августа, 2021 вторник
УАФ может отказаться от Реброва в сборной Украины ради тренера-чемпиона мира
Киев
+20
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 26.72
    Покупка 26.72
    Продажа 26.95
  • EUR
    Покупка 31.24
    Продажа 31.65
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2021, среда
11 августа
10:08
Скоростной трамвай в Киеве восстановит движение с 12 августа
09:50
Талибы захватили восьмой и девятый из 34 центров провинций в Афганистане
09:29
курс доллара
Официальный курс: цена доллара продолжает падать
09:00
Ведущие шахматисты Киевщины и Львовщины определят лучшего на турнире в сентябре, — Алексей Кавылин
08:09
Дрифт на Софиевской в Киеве: Коммунальщики моют площадь, Red Bull не справился, - блогер
08:00
Инфографика
"Динамо"
"Динамо" - "Минай": Где и когда смотреть перенесенный матч УПЛ
07:44
ООС
В Донецкой россияне начали сутки артиллерийским обстрелом. Вчерашний раненый скончался в госпитале
07:26
В Германии из-за медсестры-антивакцинаторки более 8,5 тыс. пациентов могли получить физраствор вместо ковид-прививки
07:00
Инфографика
Суперкубок УЕФА
"Челси" - "Вильярреал": Где и когда смотреть матч за Суперкубок УЕФА
00:06
Роман Яремчук
Яремчук забил гол "Спартаку" в ЛЧ в своем первом матче за "Бенфику"
2021, вторник
10 августа
23:38
Лионель Месси
ПСЖ впечатляюще представил Месси. Видео
23:04
"Шахтер" узнал соперника в плей-офф квалификации Лиги чемпионов
23:04
На Софийской площади в Киеве машины устроили дрифт
В Red Bull извинились за дрифт на Софиевской площади
22:27
Лассина Траоре
"Шахтер" уверенно победил "Генк" и вышел в следующий раунд Лиги чемпионов
22:22
Организатором дрифта в Киеве выступил Red Bull, участницей - Alyona Alyona: певица говорит - думала видео ко Дню Независимости
21:56
Австрия выразила протест Беларуси из-за задержания своих журналистов в Минске
21:55
Угрозы белорусского диктатора Александра Лукашенко нуждаются в жесткой, решительной и действенной реакции украинской власти - "Европейская Солидарность"
21:22
Талибан контролирует 65% Афганистана, - ЕС
21:02
На Софийской площади в Киеве машины устроили дрифт
Дрифт на Софийской площади в Киеве: прокуратура изъяла машины
20:51
Названа причина вспышки кишечной инфекции в детском саду Тернополя
20:36
Греция эвакуирует еще 12 населенных пунктов из-за пожара
20:24
Фирташ
"Из-за финансирования терроризма в Украине": Госгеонедра аннулировали права компании Фирташа на пользование недрами
20:02
В Минске мужчину арестовали на 12 суток за детский рисунок в окне: судья интересовалась, почему он не получил на это разрешение
19:48
Александр Ткаченко
Ткаченко о ситуации с дрифтом на Софийской площади: является поводом, чтоб Минкульт имел рычаги налагать штрафы или запрет
19:42
Инфографика
"Колос" - "Шахтер" Караганда
"Колос" проиграл "Шахтеру" из Караганды в серии пенальти и вылетел из Лиги конференций
19:28
Анатолий Трубин
"Шахтер" - "Генк" состав украинцев на матч Лиги чемпионов
19:20
"Пока никто не произносит слово "заложник", все идет как нельзя лучше": адвокат Новиков сравнил задержание СБУ Чауса с похищением в Беларуси Протасевича
19:19
Конституция Пилипа Орлика
В Украину привезли оригинал Конституции Филиппа Орлика
18:55
ДНР
Убийство трех заключенных в ОРДЛО: прокуратура открыла уголовное производство
18:50
Изменила присяге, писала "законы" для "ЛНР": судье с Луганщины объявили подозрение в ряде антигосударственных преступлений
18:48
Недопуск невакцинированных педагогов к работе в школе является незаконным, - образовательный омбудсмен
18:42
Уже 37 государств: участие в саммите Крымской платформы подтвердили еще три страны
18:41
Инфографика
Алан Патрик
"Шахтер" - "Генк": букмекеры дали прогноз на матч Лиги чемпионов
18:31
В Харькове открыли три новых пункта массовой вакцинации
18:27
По подозреваемого во взяточничестве председателя Харьковского облсовета Товмасяна внесли 3 млн грн залога
18:10
На Черкасчине пьяный молодчик сжег флаг Украины, был задержан
18:09
TikTok
TikTok стал самым популярным приложением в мире, опередив Facebook
17:45
вакцина
В Минздраве позволили вакцинировать вместе с коллективами и родственников работников
17:43
В зоне ООС оккупанты ранили трех украинских военных, один - в тяжелом состоянии
17:38
В Туркменистане желающих подключить интернет заставляют присягать на Коране, что они не будут пользоваться VPN
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу adv@espreso.tv. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2021 ESPRESO.TV