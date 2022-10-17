Коронация диктатора Си
Этот день не должен был наступить, потому что в 1976 году китайцы сказали: "Нет культу личности!", а в 1982 году ограничили срок "лидерства" двумя терминами
Через каждые три метра в Пекине стояли "дружинники" с красными повязками на рукавах в тот момент, когда Си Цзиньпинь представлял Китай, как "новый выбор" для человечества в зале с 2 296 делегатами, которые имели бумажную версию речи Си и внимательно водили по ней ручкой и делали пометки.
Этот день не должен был наступить, потому что в 1976 году китайцы сказали: "Нет культу личности!", а в 1982 году ограничили срок "лидерства" двумя сроками.
Ибо предшественник Си Дэн Сяопин говорил, что к марксизму-ленинизму следует относиться более формально.
Ибо Китай быстро развивался экономически, пользуясь прежде всего своей интеграцией с миром.
Но сегодня, когда Си станет правителем Китая в третий раз, рассчитывая, по-видимому, пожизненно, экономика впервые за 35 лет не находится в центре внимания речи, отражающей политику Китая на предстоящие пять лет и призванной быть инструкцией для государственного аппарата.
На первом месте: безопасность.
Мао обещал сделать людей революционерами, Сяопин – богатыми. А Си обещает им безопасность.
"Будьте готовы противостоять сильным ветрам, волнению воды и даже опасным штормам", — говорит им Си, обещая превратить Китай в "великую современную социалистическую страну".
Призыв к росту военной силы. Акцент, что политика нулевого ковида продолжится, а Китай должен становиться самодостаточным.
Никакого упоминания о правах и свободах человека. Слова, попадание которых в проект резолюции ООН гарантирует, что Китай будет блокировать ее.
Си, покоривший Тибет, Гонконг и Синьцзян с помощью геноцида, принудительного труда, лагерей перевоспитания, репрессий, кровавых разгонов демонстраций, заявляет, что в отсутствие выбора Китай присоединит Тайвань силой.
Си говорит об увеличении роли государства в инновациях и технологиях и обещает защищать китайцев заграницей.
Об исключительно китайской религии. Ужесточение контроля в Интернете. И впервые за два десятилетия в речи не упоминается отсутствие перспектив большого конфликта.
Глобальная стратегическая и Глобальная инициатива развития – то, что Китай будет продвигать в ООН как часть нового мирового порядка.
Партийный чиновник, обвиняемый в сексуальных притязаниях к самой известной китайской теннисистке, впервые появился на публике и сидел в первом ряду.
Си упомянул о поддержке рождаемости, об уникальном китайском стиле. О том, что нацбезопасность – это основа, а политическая безопасность – основа национальной.
Одержимость безопасностью – писала западная пресса о его речи.
Адвокаты по правам человека ждали, когда закончится наконец этот съезд, чтобы у них из-под домов исчезли дежурящие уже неделю наблюдатели.
Что думали в это время китайцы, к сожалению, мы не знаем. Потому что им запретили общаться с иностранцами, а жизнь в Китае такова, что даже таксист не говорит о политике.
Лидер, с которым Си встречался больше всего – Путин. Си назвал Путина своим "лучшим другом и коллегой", с которым они "схожи по характеру".
Мнение Си Цзиньпина – главный "закон" Китайской Народной Республики.
Об авторе: Агия Загребельская, украинская юристка, государственная уполномоченная Антимонопольного комитета Украины (2015 – 2019).
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