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OPINION

Коронация диктатора Си

Агия Загребельская
17 октября, 2022 понедельник
14:23
Мнение

Этот день не должен был наступить, потому что в 1976 году китайцы сказали: "Нет культу личности!", а в 1982 году ограничили срок "лидерства" двумя терминами

Через каждые три метра в Пекине стояли "дружинники" с красными повязками на рукавах в тот момент, когда Си Цзиньпинь представлял Китай, как "новый выбор" для человечества в зале с 2 296 делегатами, которые имели бумажную версию речи Си и внимательно водили по ней ручкой и делали пометки.

Этот день не должен был наступить, потому что в 1976 году китайцы сказали: "Нет культу личности!", а в 1982 году ограничили срок "лидерства" двумя сроками.

Ибо предшественник Си Дэн Сяопин говорил, что к марксизму-ленинизму следует относиться более формально.

Ибо Китай быстро развивался экономически, пользуясь прежде всего своей интеграцией с миром.

Но сегодня, когда Си станет правителем Китая в третий раз, рассчитывая, по-видимому, пожизненно, экономика впервые за 35 лет не находится в центре внимания речи, отражающей политику Китая на предстоящие пять лет и призванной быть инструкцией для государственного аппарата.

На первом месте: безопасность.

Мао обещал сделать людей революционерами, Сяопин – богатыми. А Си обещает им безопасность.

"Будьте готовы противостоять сильным ветрам, волнению воды и даже опасным штормам", — говорит им Си, обещая превратить Китай в "великую современную социалистическую страну".

Призыв к росту военной силы. Акцент, что политика нулевого ковида продолжится, а Китай должен становиться самодостаточным.

Никакого упоминания о правах и свободах человека. Слова, попадание которых в проект резолюции ООН гарантирует, что Китай будет блокировать ее.

Си, покоривший Тибет, Гонконг и Синьцзян с помощью геноцида, принудительного труда, лагерей перевоспитания, репрессий, кровавых разгонов демонстраций, заявляет, что в отсутствие выбора Китай присоединит Тайвань силой.

Си говорит об увеличении роли государства в инновациях и технологиях и обещает защищать китайцев заграницей.

Об исключительно китайской религии. Ужесточение контроля в Интернете. И впервые за два десятилетия в речи не упоминается отсутствие перспектив большого конфликта.

Глобальная стратегическая и Глобальная инициатива развития – то, что Китай будет продвигать в ООН как часть нового мирового порядка.

Партийный чиновник, обвиняемый в сексуальных притязаниях к самой известной китайской теннисистке, впервые появился на публике и сидел в первом ряду.

Си упомянул о поддержке рождаемости, об уникальном китайском стиле. О том, что нацбезопасность – это основа, а политическая безопасность – основа национальной.

Одержимость безопасностью – писала западная пресса о его речи.

Адвокаты по правам человека ждали, когда закончится наконец этот съезд, чтобы у них из-под домов исчезли дежурящие уже неделю наблюдатели.

Что думали в это время китайцы, к сожалению, мы не знаем. Потому что им запретили общаться с иностранцами, а жизнь в Китае такова, что даже таксист не говорит о политике.

Лидер, с которым Си встречался больше всего – Путин. Си назвал Путина своим "лучшим другом и коллегой", с которым они "схожи по характеру".

Мнение Си Цзиньпина – главный "закон" Китайской Народной Республики.

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Об авторе: Агия Загребельская, украинская юристка, государственная уполномоченная Антимонопольного комитета Украины (2015 – 2019).

Редакция не всегда разделяет мнения, высказанные авторами блогов.

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