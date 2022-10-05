Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники в британском правительстве.

Чиновники сказали, что планы сходятся в этой субботе в начале лета, хотя обсуждение того, какие еще дни станут официальными праздниками, продолжается.

Коронация Чарльза III, которая состоится спустя почти 70 лет после коронации его матери, станет центральным событием праздничных дней, посвященных началу правления монарха.

Чарльз вступил на трон и был назван королем в прошлом месяце после смерти своей матери, королевы Елизаветы II.

К июню следующего года королю исполнится 74 года, что сделает его самым старшим человеком, коронованным в истории Британии.

Ранее сообщалось, что коронация будет более скромной версией предыдущих церемоний, в которой будет отведено место для представителей разных конфессий и общественных групп в соответствии с многообразием современной Британии.

Чарльз будет коронован вместе со своей супругой, королевой-консортом Камиллой.

8 сентября умерла королева Великобритании Елизавета II

10 сентября в Лондоне формально был объявлен Чарльз III королем Великобритании. Он возобновил обещание всю жизнь служить своему народу, как и его мать. Поклялся "на протяжении всего отведенного Богом времени поддерживать лежащие в основе государства конституционные принципы".