Коронация Чарльза III состоится в Лондоне 3 июня, - Bloomberg
Король Великобритании Чарльз III будет коронован 3 июня следующего года на церемонии в Вестминстерском аббатстве
Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники в британском правительстве.
Чиновники сказали, что планы сходятся в этой субботе в начале лета, хотя обсуждение того, какие еще дни станут официальными праздниками, продолжается.
Коронация Чарльза III, которая состоится спустя почти 70 лет после коронации его матери, станет центральным событием праздничных дней, посвященных началу правления монарха.
Чарльз вступил на трон и был назван королем в прошлом месяце после смерти своей матери, королевы Елизаветы II.
К июню следующего года королю исполнится 74 года, что сделает его самым старшим человеком, коронованным в истории Британии.
Ранее сообщалось, что коронация будет более скромной версией предыдущих церемоний, в которой будет отведено место для представителей разных конфессий и общественных групп в соответствии с многообразием современной Британии.
Чарльз будет коронован вместе со своей супругой, королевой-консортом Камиллой.
- 8 сентября умерла королева Великобритании Елизавета II
- 10 сентября в Лондоне формально был объявлен Чарльз III королем Великобритании. Он возобновил обещание всю жизнь служить своему народу, как и его мать. Поклялся "на протяжении всего отведенного Богом времени поддерживать лежащие в основе государства конституционные принципы".
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.98
Покупка 39.98Продажа 40.93
-
EUR
Покупка 38.9Продажа 40.13
- Актуальное
- Важное