Корона для Вернидуба: "Шериф" затролил "Реал" в Instagram после победы в ЛЧ

Клуб из Тирасполя отреагировал на сенсационную победу 2: 1 на "Сантьяго Бернабеу" в Instagram.

На фото "Шериф" "повесил" на звезду из своего логотипа корону с эмблемы "Реала".

"Без комментариев", - написали в клубе из Молдовы, который тренирует украинец Юрий Вернидуб.

Напомним, 28 сентября во 2-м туре группового этапа Лиги чемпионов молдавский "Шериф" сенсационно победил мадридский "Реал" .

Главный тренер молдавского "Шерифа" Юрий Вернидуб заявил , что сенсационная победа над испанским "Реалом" еще не гарантирует тираспольцам выхода в плей-офф.

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