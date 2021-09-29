Корона для Вернидуба: "Шериф" затролил "Реал" в Instagram после победы в ЛЧ
Молдавский "Шериф" пошутил над испанским "Реалом" после победы над мадридцами в Лиге чемпионов
Клуб из Тирасполя отреагировал на сенсационную победу 2: 1 на "Сантьяго Бернабеу" в Instagram.
На фото "Шериф" "повесил" на звезду из своего логотипа корону с эмблемы "Реала".
"Без комментариев", - написали в клубе из Молдовы, который тренирует украинец Юрий Вернидуб.
- Напомним, 28 сентября во 2-м туре группового этапа Лиги чемпионов молдавский "Шериф" сенсационно победил мадридский "Реал" .
- Главный тренер молдавского "Шерифа" Юрий Вернидуб заявил , что сенсационная победа над испанским "Реалом" еще не гарантирует тираспольцам выхода в плей-офф.
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