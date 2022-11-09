Короля Чарльза III забросали яйцами во время визита в Йоркшир
Неизвестный мужчина бросил три яйца в британского короля Чарльза III и королеву-консорт Камиллу во время их визита в Йоркшир
Об этом пишет The Guardian.
Инцидент произошел во время встречи монархов с руководителями города.
"Эта страна была построена на крови рабов", – выкрикнул злоумышленник и бросил в сторону короля яйца.
Полиция Великобритании задержала мужчину, а охрана увела королевскую семью в безопасное место.
Чарльз и Камилла посетили Йоркшир 9 ноября для открытия статуи королевы Елизаветы II. Это будет первая достопримечательность в честь Ее Величества, установленная после ее смерти.
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