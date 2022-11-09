Короля Чарльза III забросали яйцами во время визита в Йоркшир

Об этом пишет The Guardian.

Инцидент произошел во время встречи монархов с руководителями города.

"Эта страна была построена на крови рабов", – выкрикнул злоумышленник и бросил в сторону короля яйца.

Полиция Великобритании задержала мужчину, а охрана увела королевскую семью в безопасное место.

Чарльз и Камилла посетили Йоркшир 9 ноября для открытия статуи королевы Елизаветы II. Это будет первая достопримечательность в честь Ее Величества, установленная после ее смерти.

8 сентября в возрасте 96 лет в шотландском замке Балморал скончалась королева Великобритании Елизавета II.

10 сентября в Лондоне формально был объявлен Чарльз III королем Великобритании.

Коронация Чарльза ІІІ, нового монарха Великобритании, состоится 6 мая 2023 года.

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