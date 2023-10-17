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OPINION

Королевство разбитых зеркал

Игорь Гулик
17 октября, 2023 вторник
18:01
Мнение

Данилов не просто так сказал о том, что ФСБ-де готовит новую волну своих агентов влияния

Вчерашнюю виртуальную ссору между двумя Алексиями — секретарем СНБО Даниловым и эксрадником главы Офиса президента Арестовичем — один из известных блоггеров назвал отношениями в "королевстве кривых зеркал". Я думаю, что выражение не слишком точно, потому что речь идет о разбитых вследствие перманентных конфликтов зеркала в покоях украинской верхушки. Конфликтов, уже ставших "фирменной" лейбой действующей власти.

И вопрос здесь не в личных амбициях персонажей, не в карьерных аппетитах кругобанковых кругов, в конце концов, не в конфликтах позиций, взглядов или видений путей развития страны, которой пришлось руководить этой, мягко говоря, не готовой команде. Вопрос в безответственности, невежестве, нескрываемом меркантилизме "кадров", вовлекаемых в процессы, требующие прямо противоположных черт, навыков и компетентностей.

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Я не буду останавливаться отдельно на персонажах типа Арестовича, о нем сказано уже немало. А Данилов, имея, конечно, основания для того, чтобы нещадно критиковать этого проходимца и мошенника, должен, в первую очередь, ответить на риторический вопрос: кто привел "актора-разведчика" на Банковую? Ну, не появился же он - такой "белый" и "пушистый" - с улицы, а очевидно его рекомендовали на должность люди, приближенные к Ермаку или Зеленскому?

Зачем тогда все спецпроверки, службы безопасности, отделы кадров, которые, как дырявое сито, не сдерживают потока желающих порадоваться и властью, и даровыми деньгами из карманов налогоплательщиков? В конце концов, все эти HR-службы, они ведь тоже содержатся за наш счет. Для того чтобы вредить?

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Но если бы это власти хотя бы прислушались к советам или замечаниям тех, кто платит им безумные деньги. Они озабочены совершенно другими проблемами, и особенно – собственным выживанием в джунглях, созданных собственноручно на протяжении почти пяти лет своего правления.

Ведь не оппозиция, не гражданское общество, не, в конце концов, "ненужные медиа", формировали имидж "величайшего лидера" и его "квартала". Власти делали это своими силами, — плодя скандалы внутри страны, "быкая" на международной арене, унижая партнеров, забывая о границах приличия и такта.

И очевидно теперь, когда украинским властям, и Зеленскому в частности, чрезвычайно трудно с площадками для пиара (поскольку именно так он рассматривает турне за границу, встречи с мировыми лидерами и престижные форумы в поддержку Украины), власти снова начинают поиски виновных. Данилов не просто так сказал о том, что ФСБ-де готовит новую волну своих агентов влияния. Ремарка об "актере-разведчике" здесь - фиговый листик для прикрытия понятной и дальновидной цели. Теперь, следует понимать, каждый голос несогласных, каждый комментарий или расследование в оппозиционных СМИ будут представляться как симптом этой эфесбешной спецоперации, а те, кто будет открыто критиковать несуразность власти - "агентами Москвы".

Отчаяние и скандалы у власти усугубляются тем, что Украина сегодня (и не в последнюю очередь, усилиями ОП и политтехнологов) находится на позиции низкого избирательного старта. Возможно, в очередных элекциях заинтересован Запад (ему, как горькая редька, стоят поперек горла выходки Зеленского, его коррупционного окружения и неприличных "практик управления"), но и сам "лидер" не прочь использовать остатки своего "рейтинга" для проведения заранее некорректных, не очень демократических "выборов", несмотря на конституционный запрет.Как бы то ни было, но активные встречи офф-рекорд с представителями сомнительных "медиа", точнее "сливных бачков", которые не гнушаются ради аудитории фейками, диффамационными выпадами против оппонентов, свидетельствуют о том, какими будут эти (пока иллюзорные) выборы, и как видит команда из Банковой коммуникацию с обществом… И это видение не внушает особых надежд…

Об авторе . Игорь Гулик – журналист, главный редактор сайта "Еспресо.Запад" .

Редакция не всегда разделяет мнения, высказанные авторами блогов.

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