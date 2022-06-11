"Королевские" пехотинцы показали уничтожение российского бронетранспортера с экипажем
Украинские военные уничтожили из противотанкового ракетного комплекса "Стугна-П" российский бронетранспортер с оккупантами
Об этом сообщила 24 ОМБр имени короля Данила в фейсбуке .
"У оккупантов есть такой интересный квест: взять какую-нибудь боевую машину, загрузить ее орками вовнутрь и еще с 5-8 сверху, для убедительности, и направляться на встречу нашим противотанкистам.
Мы народ гостеприимный, и операторы ПТРК (противотанкового ракетного комплекса, - ред.) "Стугна-П" с большим удовольствием поздороваются с незваными гостями", - подчеркнули в ВСУ.
На видео украинские военные продемонстрировали уничтожение российского МТЛБ (многоцелевого бронетранспортера, - ред.).
- Ранее украинские военные уничтожили из артиллерии две российские боевые машины пехоты, что повлекло за собой детонацию боекомплекта оккупантов.
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