Королевская семья Великобритании встретится с украинской общиной в Оттаве

Об этом сообщило правительство Канады.



"18 мая Их Величества встретятся с членами и организациями украинско-канадской общины, чтобы выслушать их истории и узнать усилия Канады по поддержке украинского народа. Их Королевские Высочества примут участие в традиционном молебне, узнают украинскую культуру и пообщаются с представителями конгресса украинцев Канады" , – говорится в заявлении.



Принц Чарльз и герцогиня Корнуольская будут находиться в Канаде с 17 по 19 мая и посетят Оттаву, Сент-Джонс, Ньюфаундленд и Лабрадор.

Справка: Конгресс украинцев Канады состоит из шести провинциальных советов и 34 отделов по всей стране. Около 1,3 млн. жителей Канады имеют украинское происхождение.

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