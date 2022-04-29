Королевская семья Великобритании встретится с украинской общиной в Оттаве
В мае Принц Уэльский Чарльз и герцогиня Корнуольская встретятся с украинской общиной
Об этом сообщило правительство Канады.
"18 мая Их Величества встретятся с членами и организациями украинско-канадской общины, чтобы выслушать их истории и узнать усилия Канады по поддержке украинского народа. Их Королевские Высочества примут участие в традиционном молебне, узнают украинскую культуру и пообщаются с представителями конгресса украинцев Канады" , – говорится в заявлении.
Принц Чарльз и герцогиня Корнуольская будут находиться в Канаде с 17 по 19 мая и посетят Оттаву, Сент-Джонс, Ньюфаундленд и Лабрадор.
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