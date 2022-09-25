Королевская семья опубликовала первое фото с места захоронения Елизаветы II
Британская королевская семья впервые поделилась фотографией с места захоронения королевы Елизаветы II
Ее опубликовали на официальной странице в Twitter.
"После погребения Ее Величества Королевы Елизаветы в мемориальной часовне короля Георга VI был установлен надгробный камень", – отмечают в сообщении.
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