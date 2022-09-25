Ее опубликовали на официальной странице в Twitter.

"После погребения Ее Величества Королевы Елизаветы в мемориальной часовне короля Георга VI был установлен надгробный камень", – отмечают в сообщении.

Напомним, 8 сентября, скончалась королева Великобритании Елизавета II.

73-летний сын усопшей Елизаветы II больше не принц, а новый король Соединенного Королевства.

Новый король Соединенного Королевства взял себе имя Карла III.

От имени украинского народа Зеленский выразил искренние соболезнования по поводу смерти Елизаветы II

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